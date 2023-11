Svensk sensasjon: – Blir sur og irritert

– Jeg har sett alle sesongene av Team Ingebrigtsen sikkert åtte ganger, forteller Alvar Myhlback.



TV 2 snakker med ham på ettermiddagen.

Da har han alt løpt én time og gått på rulleski i litt mer enn tre timer.

IMPONERER: Alvar Myhlback (til høyre), er på pallen med Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo etter jaktstarten i Toppidrettsveka. Foto: Joakim Halvorsen

Nettopp dette er med på å gjøre den svenske 17-åringen unik, ifølge Expressen-kommentator og langrennsekspert Tomas Pettersson.

Ikke ulikt Jakob Ingebrigtsen, har Myhlback lagt ned enorme treningsmengder i ung alder.

Og kroppen har tålt det.

– Om han lykkes, og utvikler seg på samme måte de neste tre årene som han har gjort de siste tre årene; da er Klæbo og gjengen i trøbbel på alvor, mener Pettersson.



– Sinnssykt

Svensken har allerede forbløffende resultater å vise til på seniornivå.

Så bra har han gjort det, at han har bidratt til en endring i Vasaloppet.

Løpere under 19 år trenger ikke lenger å søke om dispensasjon, gitt at de har internasjonal startlisens.

I vinter var det delte meninger i Sverige da tenåringen ville gå løpet.

Det hører tross alt sjeldenhetene til at 16-åringer begir seg ut på ni mil mot verdens beste langløpere.

Enda sjeldnere er det at de presterer slik Myhlback gjorde.

– Åttendeplass i Vasaloppet er helt sinnssykt med tanke på hans alder, sier Pettersson.

KOMMENTATOR-PROFIL: Tomas Pettersson i den svenske avisen Expressen. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

På rulleski har unggutten fulgt opp på distanser nær dem man finner i verdenscupen.

I VM-løypen i Granåsen i sommer kom han på tredjeplass, kun slått av Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

Northug-forhold

Petter Northug har latt seg forbløffe.

I svensk presse har den abdiserte skikongen sagt at Alvar Myhlback kan ringe ham 24/7 om han lurer på noe.

– Jeg kan vel nesten kalle ham en kompis. Han kommer med mye bra tips, og er fortsatt en fantastisk og inspirerende skiløper. Det har vært en drøm å konkurrere mot ham, sier Myhlback.

HYLLES: Petter Northug har kalt Alvar Myhlback «en juvel og en diamant». Her fra Toppidrettsveka i august. Foto: Instagram / @alvarlito

– Han kommer med små-tips generelt hele tiden. Det føles som han virkelig vil hjelpe til, og det synes jeg er veldig kult, fortsetter han.

Da 17-åringen gikk til topps i Alliansloppet, var Northug med.

Den 20 år eldre trønderen endte over minuttet bak.

– Hvis han gjør ting riktig, kan vi få en som kommer til å dominere skisporten. En Klæbo-variant, en som vinner alt, har Northug spådd.



Forutsetningen er klar: Han må unngå å gå på en treningssmell.

Og mantraet er enkelt og greit.

Ikke å gjøre noe dumt.

– Men det er jo sånn. Mye handler om ikke å gjøre noe feil, og ikke gjøre det for komplisert, tror jeg. Jeg kjører på med det og tror på det, sier Myhlback.



– Hva legger du i å gjøre noe feil?



– Jeg vet ikke. Jeg har ikke testet, ler den svenske turbo-unggutten.



ALLSIDIG: Noe av det som har forbløffet Petter Northug aller mest med unge Alvar Myhlback, er at han gjør det skarpt i alt fra sprint til langløp. Foto: Johan Axelsson / BILDBYRÅN

Den langrennsinteresserte har gode sjanser for å få se Myhlback på tv til vinteren, ifølge Tomas Pettersson.

Med to tidlige verdenscuphelger i Sverige åpner det for flere løpere på nasjonal kvote.

Expressen-kommentatoren blir overrasket om ikke Myhlback deltar i verdenscupen til vinteren.

Selv synes 17-åringen det hadde vært kult å få gå Tour de Ski. Men det er først halvannet år frem i tid at han har resultatmål.

Inspirert av Jakob

Etter å ha krysset mållinjen i Granåsen i sommer, kom han med et breialt utspill.

– Jeg kommer tilbake til VM i 2025. Da skal jeg vinne, sa han til langrenn.com.



Egentlig er medalje målsettingen.

– Den er jo vanvittig høy, påpeker Pettersson.

Uten at det dermed er sagt at Myhlback er på viddene.

Er det en som har vist at det går an, er det svenskens norske forbilde.

– Han løp ekstremt bra veldig tidlig. Han ser jeg veldig opp til, og tar etter mye òg, forteller 17-åringen.



Ett øyeblikk husker han ekstra godt: EM i Berlin.

– Du ser at man kan bli veldig bra når man er ung. Og det er jo inspirerende å se at andre gjør det òg. Man vet at det ikke på noen måte er umulig å gjøre det, sier det svenske stjerneskuddet.



BRAGD: Jakob Ingebrigtsen tok EM-gull på både 1500- og 5000m i Berlin i 2018, kun 17 år gammel. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Blir irritert

For landsmennene har det vært svært vanskelig å hamle opp med Norge i skisporet.

Etter 2006, året Myhlback ble født, har Sverige kun tre individuelle VM-gull på herresiden.

Norge har 22.

Han synes ikke det har vært noe artig å følge med på den norske dominansen.

– Jeg blir jo irritert og sur når jeg sitter og ser på tv. Det er ikke noe kult.



Myhlback poengterer imidlertid at de svenske langrennsherrene er på en oppadgående kurve. I vinter tok for eksempel William Poromää bronse på femmila.

Snart håper han å være med helt der oppe selv – og kanskje er han på pallen allerede i Trondheim i 2025.

– Jeg håper at det er realistisk. Så vet man aldri. Jeg får bare gjøre alt jeg kan for å komme dit, og så er det ikke sånn at det er katastrofe om det ikke blir sånn. Det er et lite mål, i hvert fall, sier Myhlback.