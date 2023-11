Svensk friidrett i sorg: Emilia Brangefält (21) er død

Det svenske friidrettsforbundet deler onsdag beskjeden om at Emilia Brangefält er død, 21 år gammel.

I fjor ble Brangefält svensk mester i trail. Hun tok VM-bronse i Thailand. Tidligere i år ble hun nummer fem i VM i Innsbruck.

– Det er så dypt tragisk. Jeg har vanskelig for å finne ord, sier landslagssjef Kajsa Bergqvist i uttalelsen fra forbundet.



Sveriges friidrettsforbund skriver at Brangefält valgte å avslutte livet 13. november etter å ha hatt det «veldig dårlig, både fysisk og psykisk» i flere måneder.

– Det har kommet som en sjokkbeskjed for løpsmiljøet i Sverige og for meg personlig. Sorgen og savnet deles av så mange. Jeg og vennene på traillandslaget savner henne som den glade, godt likte og energiske personen som hun var. Hennes personlighet løftet laget, sier landslagstrener for traillandslaget, Karl Avedal.