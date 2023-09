Svaret fra Berisha vil overraske Viking-fansen

– Jeg er 100 prosent sikker på at de godter seg, sier Veton Berisha.

Se Molde – Viking på TV 2 Play søndag fra klokken 16.30!



29-åringen slår seg ned på en benk i solskinnet utenfor Aker stadion. Søndagens møte med Viking er fortsatt noen dager unna, men Berisha vet hva som kommer.



– Jeg orker ikke mye Viking-greier. Det var jeg ferdig med sist, sier han til TV 2 når vi starter intervjuet.

Etter at han returnerte til Eliteserien i vinter - og valgte Molde foran Viking - eksploderte det nemlig i Stavanger.

Grov hets

KLAR TALE! Veton Berisha fikk virkelig høre det da han returnerte til Stavanger med Molde i juni. Foto: Carina Johansen

Berisha ble kalt en «sleiping», «slange» og «klubbhore» etter 40 millioner kroner-overgangen fra Hammarby til fjorårets seriemestre. Da egersunderen «kom hjem» med Molde i juni, ble det kastet monopolpenger og plastikkslanger inn på SR-Bank Arena, samtidig som han ble møtt av bannere med påskriften «grådige jævel».

– Det har ikke påvirket meg en plass. Jeg visste at det kom. Jeg tok mine valg ut fra hva som er best for meg, og jeg står for de valgene, sier han nå - nesten fire måneder etter kampen som endte 4-3 til Molde.

Dette var i 9. serierunde - og den seieren sendte storklubben fra Romsdal forbi Viking på tabellen. Men nå er situasjonen en annen.

Foran innspurten av eliteserien topper Viking tabellen, mens klubben som Berisha valgte å gå til før sesongen har overrasket i negativ retning og ligger på en 5. plass - ti poeng bak.

– Tror du de godter seg over at det er de som. . . ?

– 100 prosent, skyter han inn og ler godt.

– Det svaret kom før spørsmålet var ferdigstilt?

– Haha! Jeg visste hva spørsmålet skulle være. 100 prosent at de godter seg over det. Og det skal de får lov til. Viking har gjort seg fortjent til plassen som de har på tabellen.

Fersk Fotballpunch på TV 2 Play:

– Vi skal lage baluba



Klubben som Berisha kom til som 16-åring - og som han har spilt for to ganger så langt i karrieren - ligger to poeng foran Bodø/Glimt med åtte kamper igjen å spille.

– De har vært kanongode, og de har tatt store steg fra da jeg var der sist. Det er et solid og bra fotball-lag, og den entusiasmen som er i byen er utrolig kul.

– Nå er du raus?

– Jeg har alltid vært raus mot Viking. Jeg sier ting som det er - og som jeg mener. Dette er kjekt for byen, for supporterne og for alle i og rundt klubben. De har jobbet godt i lang tid og det er kjekt å se, svarer han.

TV 2 møter ham dagen etter 1-1-kampen mot Strømsgodset sist søndag.

Med seier i Drammen hadde det sett litt lysere ut med tanke på å melde seg på i gullkampen, all den tid MFK har topplagene Viking, Bodø/Glimt, Tromsø og Brann på menyen i løpet av oktober.

– Om vi hadde ligget litt nærmere så hadde det vært enda mer spenning rundt de kampene og enda mer trøkk. Alt kan fortsatt skje, men det er litt langt opp, sier Berisha om luka opp til Viking og Glimt.

– Men, understreker han.

– Vi kan lage baluba i gullkampen. Vi går for å vinne alle disse kampene. Hvis vi gjør det, så skal vi hvert fall være bra rustet til en topp-3-plassering.

STORE SMIL: Erling Moe var et eneste stort smil da Veton Berisha signerte i vinter, men 29-åringen er skuffet over det han har levert i sitt første av i alt fire kontraktsår med Molde. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Selvkritisk

Berisha legger ikke skjul på at det laget har levert i eliteserien denne sesongen har vært en skuffelse. Han er heller ikke fornøyd med egen innsats, der han står med bokført med kun tre seriemål og to scoringer i cupen.

– Jeg skulle selvsagt prestert bedre og scoret mer mål. Men jeg har slitt litt med skader og fått en del tilbakeslag, noe som har gjort at jeg har måttet bygge meg opp igjen. Men akkurat nå er jeg fin. Det er viktig i en periode der det er mye kamper i serie, cup og Europa.

– Hvorfor er ikke Molde helt der oppe i år?

– Det er nok sammensatt. Men jeg skal være ærlig og si at vi ikke har prestert godt nok ut fra det som forventes av oss.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah er klar på at han hadde forventet mer av Berisha i Molde-drakten.

– Det han har levert er ikke i nærheten, verken med tanke på sum eller forventninger Molde hadde da de hentet ham, sier Amankwah.

– Molde så nok for seg at han skulle være spilleren som skulle skyte dem til Champions League. De var nære, men Berisha spilte en mye mindre rolle enn Molde hadde sett for seg på forhånd, legger han til.

Heller ikke Molde-supporterne hopper i taket av det Berisha har vist så langt.

– Han er nok ikke verdt de pengene Molde brukte på ham foreløpig, men samtidig tilfører han laget mye. Han er ekstremt hardtarbeidende og har ro og rutine. Men det er ikke verdt 30 millioner kroner. Likevel har jeg en drøm og et håp om at Berisha skal sette et hat trick mot Viking på søndag, sier Molde-supporter Pernille Huseby.

– Bryr meg ikke

HÅPER PÅ VIKING: Hvis ikke Molde vinner Eliteserien, så krysser Veton Berisha fingrene for gamleklubben. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Etter at Berisha og lagkameratene returnerte til Molde sent onsdag kveld - etter at cupfinalebilletten ble sikret med seier mot Kjelsås - handler alt om søndagens Viking-kamp på Aker stadion.

29-åringen tror ikke det blir samme trøkk mot ham denne gang som sist - og som endte med at soknepresten i Randaberg menighet rykket ut og ba Stavanger-publikumet om å tilgi MFK-spilleren.

– At det kommer til å være noe? Helt sikkert. Om jeg bryr meg? Jeg bryr meg ikke. Men nå er det vi som har hjemmebane og det kommer nok til å være på langt nær som i Stavanger.

– Hvem håper du vinner gull, hvis ikke Molde gjør det?

– Da håper jeg Viking, svarer han med et smil og tar en god slurk av den blå kaffekoppen med MFK-logo.

– Jeg er fortsatt glad i klubben, selv om andre nok tenker annerledes, legger han til.