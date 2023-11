Svarer på Rosenborg-rykter

Djurgårdens sportssjef Bo «Bosse» Andersson bekrefter til TV 2 at han har snakket med RBKs sportslige leder Mikael Dorsin – men hevder at det ikke handlet om trenerspørsmål.

De siste ukene har listen over aktuelle trenerkandidater på Lerkendal krympet betydelig.

Kandidater som Jacob Friis og Martí Cifuentes har den siste tiden gått inn i nye jobber og er dermed uaktuelle, mens Per-Mathias Høgmo selv har avfeid interessen.

– Skal jeg være ærlig, så tror jeg det er en ganske intens prosess, der de (ledelsen) har mer enn nok med å gjøre unna det de føler at de må gjøre. Så vil jo jeg selvfølgelig tro at vi som spillergruppe får vite litt, vi også, sier RBK-kaptein Markus Henriksen til TV 2.



Søndag kveld kunne supporterpodkasten «Rotsekk» erfare at Rosenborg har vært i kontakt med Djurgårdens trenerduo Thomas Lagerlöf og Kim Bergstrand.

Overfor TV 2 innrømmer svenskenes sportssjef, Bosse Andersson, at han har vært i kontakt med RBKs sportslige leder Mikael Dorsin.

– Ja, det har jeg vært, sier Andersson.



Gull-duo

Thomas Lagerlöf og Kim Bergstrand, som har kontrakt med den svenske toppklubben ut 2025, tok over Djurgården i 2019 der de ledet klubben til seriegull samme sesong.



Denne sesongen ble i helgen avsluttet med tap borte mot Kalmar og en 4. plass i Allsvenskan.

GULL-DUO: Djurgården-trenere Thomas Lagerlöf og Kim Bergstrand ledet Djurgården til seriegull i Allsvenskan i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg driver ikke Rosenborg. Jeg har ikke fått beskjed om den interessen. Det er ikke noe jeg har diskutert når jeg har snakket med trenerne, sier Andersson på spørsmål om han kjenner til den påståtte interessen fra Rosenborg.

Ifølge TV 2s opplysninger var både Dorsin og RBKs daglige leder Tore Berdal i Stockholm forrige uke.

Skal vi tro Andersson, er det likevel helt andre ting enn trøndernes trenerspørsmål han har diskutert med Dorsin.

– Jeg var med og spilte en kamp for veteranlaget. Da snakket vi sammen, sier Andersson.

Som Dorsin har også han en fortid i Djurgården som spiller.

TV 2 har for øvrig prøvd å komme i kontakt med RBKs sportslige leder, uten å lykkes.

– Viktig at spillergruppen blir hørt

For et par uker siden kunne TV 2 erfare at flere av RBKs nøkkelspillere gjerne ser at Maalen blir værende i trenerjobben på Lerkendal inn i 2024.

Ifølge Markus Henriksen begynner det imidlertid å bli en stund siden RBKs spillerutvalg snakket med klubbens ledelse.

FORVENTER DIALOG: RBK-kaptein Markus Henriksen er en del av RBKs spillerutvalg. Han mener det er naturlig at spillerne blir tatt med på råd når det skal ansettes ny hovedtrener. Foto: Ole Martin Wold

– Nei, vi har ikke blitt snakket noe voldsomt med akkurat nå. Jeg tror nok at det er viktig at klubben vet hva de gjør før de involverer spillerne. Nå vet jeg ikke hvor man ligger i løypa. Jeg vil tro at vi vil bli tatt mer inn i diskusjonen når det begynner å nærme seg, sier han og legger til:

– Det er jo helt naturlig. Det er viktig at spillergruppen blir litt hørt også, og så er det veldig viktig å si at det er ikke vi som bestemmer hvem den neste hovedtreneren i Rosenborg skal være.

Blant alternativene finnes stadig Svein Maalen og hans assistenttrener Trond Henriksen.

PAPPA-TRENER: Om RBK går for Svein Maalen som ny, permanent hovedtrener, betyr det fort at RBK-kapteins pappa, Trond Henriksen, blir med på laget. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Henriksen junior ser ikke mørkt på eventuelt å ha pappa som en del av trenerteamet.

– Husk at jeg blir snart 32 år, så jeg klarer meg fint uten pappa. Men så er det selvfølgelig veldig hyggelig å ta en kaffe på borteturer og alt sånt. Jeg føler det var litt mer utfordrende da jeg var ung. Da jeg slo igjennom, var han faktisk også assistent. Da husker jeg at jeg følte mye mer på det, men akkurat nå går det veldig fint, avslutter RBK-kapteinen med et smil.