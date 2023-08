Svarer på kritikken: – Kaller oss patetiske og feige

Gull i et verdensmesterskap er en stor opplevelse for de aller fleste.

Men for noen er det ekstra spesielt.

For etter å ha prøvd å komme seg opp på 4,95 meter i stavsprang under friidretts-VM i Budapest, bestemte australske Nina Kennedy og amerikanske Katie Moon seg for å dele gullet.

Men det nokså uvanlige valget falt ikke i god jord hos alle.

Nå svarer amerikanske Moon på kritikken i et lengre innlegg på Twitter/X.

– Å si at jeg har fått blandede reaksjoner om vår beslutning om å dele seieren, vil være en underdrivelse, skriver hun og fortsetter:

– Jeg vil gjerne være med å opplyse dem som kaller oss «feige», «skamfulle» og «patetiske».

Måtte tenke på helsen

32-åringen er tydelig på hva som var årsaken til at de valgte å ikke fortsette for å kåre bare én vinner.



– Stavsprang er ikke en utholdenhetsgren. Når trettheten først setter inn, blir det ikke bare vanskeligere, men farligere, skriver hun.

Hun er tydelig på at de to gullvinnerne var uslitte etter en lang dag med hopp.

– Vi hadde hoppet i nesten fire timer i 85 grader fahrenheit. Vi var helt utslitt. Et verdensmesterskap er utrolig slitsomt følelsesmessig også.

Hun påpeker hvor farlig det kan være å hoppe stav når kroppen er sliten.

– Denne sporten har sett alt fra utøvere som bare lander morsomt, til helt forferdelige hendelser.



UTDYPER: Katie Moon utdyper hvorfor hun valgte å dele gullet. Foto: KAI PFAFFENBACH

Ikke et vanskelig valg

Det var derfor ikke et vanskelig valg å ta for Moon.

– Å kunne gå derfra frisk og med en gullmedalje, samtidig som jeg kunne feire med en venn som hoppet like bra som meg, var en «no-brainer».

Hun har likevel forståelse for at folk reagerer på valget.

– Jeg har forståelse for at folk ønsker å få en klar vinner. Det er det som er spenningen med sporten. Men i dette tilfellet var det uten tvil det riktige valget, og et valg jeg aldri kommer til å angre på, skriver hun.



Hun avslutter innlegget med å avkrefte at man skal vinne uansett bekostning.

– I motsetning til hva folk tror, trenger du ikke en «vinn for enhver pris"-tankegang for å ha en vinnermentalitet.