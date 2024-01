Svarer Northug: – Har det i kjeften

– Hvis han hadde klart det, hadde jeg blitt mektig imponert. Da hadde jeg virkelig sperret opp øynene, sier langrennsprofilen Erik Valnes til TV 2.

Den tidligere skikongen og nåværende TV 2-profilen Petter Northug gjorde comeback i skisporet i 2022.

37-åringen har stadig vist bedre form, sist ved å vinne det lokale Skallrennet i romjula.

– Vi får se. Jeg har ikke gitt det opp helt. Til våren skal jeg gjøre en vurdering, sa Northug om å satse mot å kunne stille til start i VM i Trondheim i 2025.

– Har det i kjeften

Før fjerde etappe og sprint i Tour de Ski er flere av langrennsløperne skeptisk til Northug i et VM.

– Han skal få slite med å gå femmila der, ja. Gjør han det, så blir jeg ikke bare sjokkert, da blir jeg lamslått, sier trønderen Jan Thomas Jenssen.

OVERRASKET: Sesongens friske pust Jan Thomas Jenssen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hans storhetstid er nok over dessverre. Jeg får prøve å ta over stafettpinnen, legger 27-åringen til med et smil.

– Tror du Northug er klar over det selv, eller tror du han har troen?

– Jeg tror han er veldig klar over det, men har det jo i kjeften godeste Petter. Han er flink til å lage show, sier Jenssen.

– Et svar det norske folk ikke liker

Etter tre etapper i Tour de Ski leder Harald Østberg Amundsen sammendraget med 32 sekunder foran landsmann Valnes og drøye minuttet foran Jenssen.

– Han har tenkt å henge på Simen Hegstad Krüger og meg på femmila? Jeg tror nok det blir tøft, sier Amundsen om et Northug-comeback.

25-åringen har svært lite tro på at han kan få besøk av skikongen fra Mosvik i VM-løypene i Trondheim.

– Det er et svar som det norske folk ikke liker, men jeg hadde blitt overrasket hvis han plutselig sørget for å gå jevnt på pallen i verdenscupen i skøyting og kvalifisert seg til femmila i VM, sier Amundsen.

TROR IKKE PÅ DET: Harald Østberg Amundsen og Jan Thomas Jenssen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sammenlagtlederen har mer enn nok med å tenke på sin egen kropp før onsdagens etappe i sveitsiske Davos.

– Jeg er ordentlig sliten, men det føltes greit da jeg trente på ski. Skal man gå fort, så må man være klar, det skal jeg sørge for å bli, sier Amundsen.

Redaksjonen opplyser: Petter Northug er tilknyttet TV 2 som kanalens langrennsekspert.