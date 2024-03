Svarer etter kritikken: – Stemplet som at jeg hater kvinnefotball

Tidligere bryter og brytetrener Fritz Aanes (45) har blitt et kjent ansikt for de som følger med på norske tv-serier.

Etter å ha debutert på tv-skjermen i NRK-serien «Hodet i klemme» har han dukket opp i seersuksesser som «Skal vi danse» og «Sofa». Aanes' opptreden i sistnevnte program har gjort at brytetreneren har havnet i hardt vær.

I «Sofa» drar TV 2 hjem til kjente ansikt og er flue på veggen mens de ser på TV. Aanes ser serier sammen med bryter Stig-André Berge.

Et av programmene som deltakerne skal se er «Kampen», serien hvor RBK-kvinner skal prøve å fylle Lerkendal i toppkampen mot Brann.

Idet serien settes på kommer Aanes med noen kommentarer som har satt sinnene i kok hos flere i fotballmiljøet.

– Må han kjønnsdiskriminere sånn? spør fotballspiller Ingrid B. Kvernvolden i NRK-podcasten «Heia Fotball».

– Han burde vite bedre, sier programleder Tete Lidbom.



– Skjerpings, Aanes, legger også programleder Sven Bisgaard Sundet til.

Se klippet fra «Sofa» her:

Ble overrasket over klippet

Når TV 2 ringer Aanes og konfronterer ham med uttalelsene fra serien, er han klar på at det som blir sagt ikke representerer hva han egentlig mener.

– Det er jo en sleivete kommentar som kommer ut i en kontekst. Det er jo et underholdningsprogram, så da blir det sleivete sagt, sier Aanes til TV 2.

Aanes sier klart og tydelig at det handlet mer om at de ønsket å se på herrefotball, fordi det er dette han følger mest med på. Han vil få frem at det ikke handlet om at det var kvinner som spilte.

SOFAKOMPISER: Fritz Aanes (t.v) og Stig Andre Berget sitter sammen i TV 2-serien «Sofa». Foto: Espen Solli

– Det vi sier er at vi heller vil se på herrefotball enn kvinnefotball. På motsatt side foretrekker jeg klart kvinnehåndball over herrehåndball, sier Aanes.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så klippet.

Han opplever nemlig at sekvensen ble klippet til på en måte som forandret betydningen i det han sa.

– Jeg vil si at det ble tatt ut av kontekst, for jeg er verken imot det ene eller det andre. Det er litt uheldig at det kommer ut sånn, sier Aanes.

At det har blitt sterke reaksjoner på uttalelsene, som går på at han som person ikke liker kvinneidrett, syns han er utrolig dumt.

– Jeg blir stemplet som at jeg hater kvinnefotball og kvinneidrett, og det gjør jeg ikke, sier Aanes til TV 2.



– Det er beklagelig at det kommer ut, men det er klippet litt ut av kontekst.

– Aldri vært vår intensjon

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl syns det er kjedelig at Aanes føler han blir fremstilt feil.

- Det er leit at Fritz Aanes opplever at han blir stemplet som motstander av damefotball på bakgrunn av Sofa-innslaget. Det har aldri vært vår intensjon at han skal fremstå slik, sier Dahl.

HODET I KLEMME: Kompisene er best kjent fra NRK-programmet om brytemiljøet. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Dahl peker også på hvor mye som filmes for å lage programmet, og at det påvirker hva de prioriterer å ta med i den ferdige episoden.

- På «Sofa» gjør vi rundt 40 timer opptak hver uke, og av dette er det rundt 25 minutter som kommer med i programmet. Derfor vil det alltid være meninger og nyanser som ikke kommer frem, sier Dahl.

– Vi prøver alltid å balansere innholdet, samtidig er vi selvsagt lydhøre for Aanes sine tilbakemeldinger rundt dette innslaget.

– Han vet veldig godt hvordan det fungerer

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland har fått med seg reaksjonene etter episoden, og syns det er dumt både for Aanes og kvinnefotballen.

– Jeg tenker at det er litt kjipt for ham, men samtidig så har han vært i rampelyset såpass lenge at hvis han serverer de setningene der så er det jo slik det blir, sier Ryland.

– Det er greit at det skal være underholdning, men det burde ikke gå på bekostning av verdigrunnlag eller at man skal tråkke på andre for underholdning. Han vet veldig godt hvordan det der fungerer, så det var unødvendig uansett.

EKSPERTEN: Ingrid Ryland er TV 2s fotballekspert og har en lang karriere som spiller bak seg. Foto: Ingrid Wollberg

Ryland opplevde at serien «Kampen» ble godt tatt i mot, og at mange snakket om den. Samtidig mener hun at det fins grenser på hvor mye slike kommentarer kan tas ut av kontekst.

– Jeg følte serien ble godt mottatt og at den tok opp en del viktige ting. Han har jo ingen forutsetninger for å mene noe om seertall heller, så hvor mye en slik kommentar kan tas ut av kontekst …

– Det sies på en nedlatende måte, og det går ikke an å ta ut av kontekst, sier Ryland.

FOLKEFEST: Det ble en flott dag for norsk fotball da RBK-Kvinner møtte Brann på Lerkendal i 2022. Foto: Geir Olsen

At en så profilert person velger å snakke slik om kvinnefotball i en så populær tv-serie mener Ryland viser hvilke holdninger som fremdeles eksisterer.

– Det underbygger det at vi har mye å jobbe med. Vi tenker at vi har kommet langt i Norge men når vi ser kommentarfelt og offentlige personer så vitner det om at det er en lang vei å gå, sier Ryland.

– Det er utrolig synd at en så profilert person skal komme med de uttalelsene. Han burde vite bedre og jeg tror til syvende og sist så er det størst tap for Aanes selv.