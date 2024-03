Svarer etter Haaland-stikk: – Stopp intervjuet!

Se Manchester City-København på TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00!

Manchester City har 3–1 å gå på før returmøtet med FC København i Champions Leagues åttedelsfinale.

Men historien kunne vært helt annerledes, spesielt for Erling Braut Haaland.

KØBENHAVN? Ting kunne vært annerledes for Erling Braut Haaland. Foto: David Cliff

For den norske superspissen kunne faktisk ha spilt for onsdagens motstander. I alle fall for noen år siden.

– Jeg var der i 2016 på prøvespill, eller hva vi skal kalle det. Noen i klubben ville ha meg, men noen ville ikke. Da skjedde det ikke. Synd for dem! sier Haaland.

– Men kanskje det var bra for meg, for jeg dro til Molde og det var et bra valg.

– Jeg likte klubben. Jeg har noen venner som er i klubben. De nyter København.

– Var du interessert i å gå til FCK?

– Ja, jeg var interessert. Det var snakke om å bli med på U19-laget. Jeg var interessert, det var derfor jeg var der. Jeg snakket med Ståle, han var trener der. Jeg fikk en FCK-drakt med «Haaland 9» bakpå. Jeg tror jeg har den drakten fortsatt, faktisk.

– Men det skjedde aldri. Skjebnen ville det annerledes. Det har jo gått greit, det.

– Stopp intervjuet



Landslagssjef Ståle Solbakken var A-lagstrener i FC København da Haaland var på prøvespill i 2016.



– Jeg husker at han var der, men jeg hadde ikke noe med det å gjøre, sier Solbakken til TV 2.

– Han trente jo sammen med Jonas Wind og Carlo Holse og den ungdomsgjengen der. Det kom aldri noen innstilling på mitt bord om vi skulle hente Erling eller ikke.

TAR IKKE SKYLD: Landslagssjef og tidligere København-trener Ståle Solbakken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Solbakken påpeker at Haaland som 16-åring ikke var fysisk ferdigutviklet.

– Erling var jo ikke Erling, for å si det sånn. Vi snakket sammen med Alfie Haaland, men det lå ikke på mitt bord.

En som husker Haaland bedre, er Københavns nåværende trener Jacob Neestrup.

– Vi kan stoppe intervjuet nå! bryter Neestrup ut og ler i en prat med TV 2 på Etihad.

35-åringen var U17-trener på tidspunktet, mens Haaland prøvespilte med U19-laget.

– Vi var et par stykker som skulle bestemme om Haaland skulle bli i København. Jeg husker jeg var én av dem som sa at vi skulle gå med de andre vi hadde. Sånn er fotball, sier dansken med et smil.

– Monster



– Du ville kanskje gjort det annerledes nå?

– Talentutvikling og talentidentifikasjon er en vanskelig ting. Erling er et godt eksempel på det, men uansett om vi hadde tatt ham og funnet en løsning, hadde han ikke spilt kampen mot Manchester City, humrer Neestrup.

Den unge treneren er imponert over det jærbuen har fått til siden han fikk avslag i København.

– Det er vanvittig imponerende at en ung gutt har fått det gjennombruddet, men det som imponerer meg mest er den sulten for å vinne kamper, score mål og gjøre sitt beste. Han er et monster, sier Neestrup.

Haaland kaller det en «fin utfordring» å ha 3–1 å gå på før returmøtet med København i Champions Leagues åttedelsfinale.

– De har gjort det bra denne sesongen. Se på hva de gjorde i gruppespillet. De gjorde det vanskelig for alle lagene de møtte, sier Haaland.

