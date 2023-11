Svarer: – Det gidder jeg ikke spekulere i

HOLMENKOLLEN (TV 2): Helene Marie Fossesholm (22) mener hun gikk skirenn hun kanskje ikke var klar for, men nekter å være etterpåklok.

22-åringen sto over nasjonal åpning på Beitostølen sist helg og er uaktuell for de første verdenscup-helgene.

Tirsdag møtte Fossesholm pressen for første gang etter at nyheten sprakk. Der utelukket hun også deltakelse i Tour de Ski, som blir høydepunktet i en ellers mesterskapsfri sesong.

I Instagram-innlegget forrige uke, der hun åpnet opp om en vanskelig tid, skrev Fossesholm blant annet at hun «har gått skirenn hun kanskje ikke har vært helt klar for de siste par årene».

BRETTET UT: Helene Marie Fossesholm har hatt en tung høst. Tirsdag møtte hun pressen for å dele om sine opplevelser de siste månedene. Foto: Javad Parsa / NTB

– Et valg jeg må ta selv



– Hvor mye hjelp har du fått av dem rundt deg til å vurdere om det er riktig å stille til start?

– Jeg er en ivrig skiløper, og hadde lyst til å prøve på nytt og på nytt. Jeg tror ikke det hadde hjulpet noe om jeg ikke hadde gått. Der og da var det sikkert det jeg hadde lyst til. Det er ikke alltid det er like lett å veie for og imot, og det er jo et valg jeg må ta selv, svarer Fossesholm, som var innom tanken om å legge opp.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug har tidligere vært åpen om spørsmålene han sitter med etter at Fossesholm fortalte om sin vanskelige periode.

– Det har vært lange perioder for Helenes del hvor ting ikke har fungert og hvor hun har måtte ta en pause. Kunne man tatt tak i dette tidligere? spurte han.

Svarer: – Gidder ikke

Selv vil hun ikke bruke energi på hva som kunne vært gjort annerledes.

– Jeg har sluttet å være etterpåklok. Man kan alltid gjøre ting annerledes, men det gidder jeg ikke å spekulere i. Det gir meg ingenting, sier Fossesholm, som er tilfreds med støtten og oppfølgningen hun har fått gjennom de tøffe månedene:

– Med de trenerne jeg har hatt nå, har jeg fått veldig god støtte. De jobber som et team. Det er jeg veldig fornøyd med, sier langrennsløperen.

– Har du noen råd til andre som skulle gå gjennom det samme som deg?

– Det blir håpløst å gi råd på vegne av meg. Alle er forskjellige. Det er mange ulike grunner til at folk havner der de havner, men for meg er idrettsgleden det viktigste. Ha det gøy, kose meg på ski og nyte. Jeg skal leke meg tilbake.