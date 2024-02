Surrealistisk skade fikk hodet til å spinne

To brudd på to måneder. Det har nylig Birgit Skarstein vært gjennom. Og det bare et drøyt halvår før hun skal til Paris for å konkurrere i Paralympics.

Det var like før jul at 34-åringen ble invitert med til en Judo-trening med flere barn. Den positive Levanger-jenta skulle der prøve seg på et kast. Det fikk hun med glans til. Kanskje litt vel godt.

– Det var ikke akkurat årets idrettsprestasjon. Jeg tror Judo-karrieren min stoppet der, sier hun og ler før hun legger til:

– Jeg slengte han ordentlig i bakken, men der lå også beinet mitt. Det tykke beinet i leggen knakk da skrått av.

SLIK SKJEDDE DET: Birgit Skarstein viser frem kastet hun gjorde da hun knakk leggen. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

– Skal søren meg vise!

Men er det tilfeldig at det skjer? Neppe. Skarstein forteller her om en iboende tro på mestring. Hun har hele livet sitt vært opptatt å prøve ut ulike ting. Alt fra vannski, klatring, alpint og surfing er noe hun har prøvd seg på.

Hennes trener har selv sagt til henne at hun går inn med hud og hår i alt hun prøver på – både på godt og vondt.

I dette tilfelle var det på vondt.

– Det kan godt hende noen tenker man ikke kan kaste når man ikke kan bruke lårene, men da skal jeg søren meg vise! Det høres sikkert absurd ut. Folk har kanskje vanskelig å se for seg at jeg kan brekke beinet på et kast i judo, sier hun og ler.

Det har ført til at Skarsten nå har foten i gips i noen uker. Til sammen må hun tilbringe hele tolv uker i gips etter de to bruddene hun har pådratt seg den siste tiden. Det er ikke optimalt før Paralympics.

SKAL VISE: Birgit Skarstein forteller om en indre motivasjon til å vise muligheter fremfor begrensninger. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Hun opplevde også en kroppslig reaksjon på det siste bruddet. Annet enn det åpenbare bruddet, så gikk det utover helsen hennes.

– Det har kanskje med at jeg tenker at jeg er lam, og at da får foten på en måte leve sitt liv, så skal jeg gjøre jobben ellers. Men jeg ble slått ut skikkelig med feber og alt. Det var et traume for kroppen.

– Tenker at pallen ryker

Hun har fortsatt delvis følelse i beina. Hun klarte ikke å kjenne skaden presist, men smerten kjente hun på. Hun forteller også at hun fikk andre indikasjoner på at noe var ille.

– Man får nesten en sjette sans. Jeg ble kvalm og så ble jeg tykk i halsen. Det er merkelig, men jeg skjønte med en gang at noe var galt da.

– Hva går gjennom hodet ditt da når du vet det nærmer seg Paralympics?

– Da er jeg nervøs. Jeg skal ærlig si at jeg sitter på legevakten på lille julaften og tenker at pallen i Paralympics ryker. Men så blir man ikke best av å gi opp. Fokuset ble fort endret til motivasjon, og at nå skal vi være skarpe i vurderingene våre for å optimalisere mest mulig.

Og nettopp den mentale omstillingen er noe som har formet Skarstein gjennom årene. Hun beskriver selv viktigheten av å se muligheter fremfor begrensninger. Hun har så ekstremt lyst til å klare å nå målene sine.

TILRETTELEGGER: Her på Olympiatoppen sitt verksted er Hans-Einar Kjosmoen i gang med å tilrettelegge for at Skarstein skal få trent til tross for skaden. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Da må det gjerne gå på bekostning av andre ting som folk ellers aldri ofrer.

Er en «kjedelig venninne»

Hun beskriver selv at hun er en kjedelig venninne om dagen. Hun avslår alt av sosiale henvendelser for å hente de siste marginene.

– Nå er jeg der at en forkjølelse kan ødelegge mye. Jeg vil ha de ukene, dagene og timene til å gjøre alt rett. De fleste venner av meg har fått meldingen «Jeg er glad i deg. Vi ses i september.»

Tidligere har kjente og nære fått sett baksiden av medaljen. Da Skarsteins søster ble mor for første gang kunne ikke Skarstein se nevøen sin før etter to måneder av smittevernhensyn – til seg selv.

OLYMPIATOPPEN (TV 2): Rett før jul knakk Birgit Skarstein foten og den ellers positive 34-åringen gikk i kjelleren. Men skuffelse har fort snudd til motivasjon. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Hun ble også fadder til barnet, men kunne ikke komme i dåpen på grunn av en treningsøkt i Oslo. Dåpen var i Ålesund, og da ble vurderingen at tiden ikke strakk til – pluss risikoen for å bli smittet av koronaviruset ble for stor.

– Det er ikke gøy å ringe sin egen søster for å fortelle om den prioriteringen. Men den var både viktig og riktig for meg da. Ikke minst for alle som investerer i at vi skal prestere.

Dette savner hun mest

Gleden av å utforske og mestre er stor. Og da hun ble lam fra livet og ned så vokste den. Hun ville ikke la sin egen situasjon bli en byrde for de rundt seg. Før skaden, så elsker hun å være i aktivitet. Den ville hun ta med seg videre.

NYSGJERRIG: Birgit Skarstein trives godt inne på Olympiatoppen sitt verksted. Her er også hennes meninger viktige for å optimalisere utstyret hun skal bruke. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Igjen – muligheter over begrensninger. Et motto som har blitt viktigere og viktigere for henne.

– Før jeg ble lam, så elsket jeg å gå i fjellene. Det er kanskje det jeg savner aller mest. Men det er også jeg tenker mye på når andre sier de ikke kan klare noe. Se på hva du faktisk kan da. Om det er å gå en times tid i rolig tempo – gjør det da, vel!

– Vi må ikke nødvendigvis mestre alt, men trenger man mestring for å finne glede? Nei. Det er lov å finne glede også i det man ikke er så god til, men likevel trives med å gjøre.

VIL BLI BEDRE: Birgit Skarstein blir av flere omtalt som irriterende positiv. Hun erkjenner at hun nok har mer å gå på når det kommer til å kjenne enda mer på de tyngre tidene. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Slik håndterer hun nedturer

Hun opplever også at andre beklager seg til henne før en aktivitet. Om det er en skitur, så får hun ofte høre folk beklage seg for at de ikke klarer å holde det tempoet de ønsker. Hun mener prestasjonsangsten, og frykten for å ikke være god nok, altfor ofte ødelegger gleden over aktiviteten i seg selv.

Om hun selv opplever en nedtur, så snur hun om på det.

Hun tar et aktivt valg om å være blid med knekt bein, og ikke sur med knekt bein. Hun innser selv at det ikke er automatikk for alle. Men allerede da hun satt hos legevakten, så kom tankene til hvordan hun kunne bygge om romaskinen for best mulig trening til tross for skaden.

– Tillater du deg aldri å kjenne ordentlig på nedturer?

– Jeg kan være lei. Om jeg er isolert over tid, så er det kjipt. Men da legger jeg til rette for at jeg har et miljø. Jeg tror jeg kan bli bedre på å kjenne på at ting er kjipt, uten å med en gang prøve å løse det, innrømmer hun.

MOTIVERT: Birgit Skarstein ser frem til treningsarbeidet som skal legges ned for å komme på pallen i Paralympics i Paris i år. Foto: Morten Asbjørnsen / TV 2

Nå ser hun imidlertid frem til det som kommer. Den siste tiden har hun vært i Italia.

Planen var egentlig at hun ikke skulle i båt der nede siden gipsen ikke skulle av før etter returen hjem, men i sosiale medier ser man at Skarstein har vært ute i båten.

Fellesskapet i laget var rett og slett for viktig til at hun vil sitte igjen hjemme. Og fellesskapet er også noe som hjelper henne med motivasjonen – nemlig å prestere i Paralympics til sommeren.