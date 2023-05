Supporterleder krever Ancelotti-unnskyldning

– Her er det et helt stadion som kommer med rasistiske tilrop til én spiller, sa Real Madrid-trener Carlo Ancelotti etter Valencia-kampen.

Ancelotti raste mot behandlingen Vinícius Júnior fikk søndag kveld.

Brasilianeren har fått hets og rasisme fra spanske fotballtribuner flere ganger denne sesongen, men ifølge Ancelotti skilte Mestalla seg ut.

SUPPORTERLEDER: Federico Sagreras. Foto: TV 2

Federico Sagreras, som er president for Valencias supportere, liker dårlig ordene fra Ancelotti.

– Vi mener at han bør be om unnskyldning, sier Sagreras til TV 2.

– Han kan ikke stemple alle oss slik når det er snakk om fire, 100 eller 150 tilskuere. Det var 46.000 tilskuere på Mestalla, sier han.

Også Marca-journalist Javier Lázaro reagerer på Ancelottis utspill.

– Ancelotti gjorde en feil. Han kan ikke si at 40.000 tilskuere er rasister. Jeg tror ikke det var så mange, men det kom rasistiske fornærmelser. Det viser bildene, men jeg er helt uenig med Ancelotti i at Mestalla hadde en rasistisk atmosfære, sier Lázaro til TV 2.

Lázaro mener også at Ancelotti bør si unnskyld til Valencia-fansen.

– Den spanske ligaen har et problem, og det er ikke Vinícius. Vinícius er offeret for et svært alvorlig problem, sa Ancelotti etter kampen.

FORSVARER VINÍCIUS: Real Madrid-trener Carlo Ancelotti. Foto: Pablo Morano / Reuters

Sagreras mener Vinícius er en provoserende spiller.



– Han er en spiller som folk misliker. Ikke på grunn av hudfargen, men oppførselen, sier supporterlederen.

Valencia meldte på sine nettsider at de hadde identifisert én tilskuer som kom med rasistiske gester mot Vinícius. Klubben har åpnet disiplinærsak og kan komme til å utestenge supporteren på livstid.