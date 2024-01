Supertalentets marerittuker: – Jeg ble veldig forbanna

SCHLADMING (TV 2): Alexander «Sander» Steen Olsen (22) har hatt det tøft de siste ukene. Nå er han tilbake i heksegryta hvor han sjokkerte alle for ett år siden.

Se storslalåm fra Schladming på TV 2 Direkte og Play fra klokken 17.00 tirsdag.



– Det har vært en berg-og-dal-bane av følelser, lærdom og erfaringer, sier Steen Olsen til TV 2.

Han snakker om januar måned som har utviklet seg til å bli en blytung affære.

22-åringen, av mange ansett som et av verdens aller største alpintalenter, fikk sitt store gjennombrudd for nøyaktig ett år siden.

I heksegryta Schladming sjokkerte han alle da han slo til med 8.- og 4.-plass i slalåm og storslalåm. Bare uker etter innkasserte han sin første verdenscupseier i USA.

– En mental utfordring

Nå returnerer han til det ikoniske kveldsrennet med tre strake utkjøringer i bagasjen, sist i søndagens slalåm i Kitzbühel.

– Man psyker seg opp mellom hver gang, og når man igjen kjører ut, så er det klart man blir mer og mer skuffet, sier Steen Olsen.

De andre to utkjøringene skjedde i sveitsiske Wengen og Adelboden – der han ledet etter første omgang, men havnet på innerski og kjørte ut i finaleomgangen.

– Først og fremst ble jeg veldig forbanna og veldig skuffet. Man føler at man kaster bort en stor mulighet. Det var første gang jeg ledet et verdenscuprenn, sier han, før han fortsetter:

SKUFFELSE: Steen Olsen var langt nede etter at han kjørte ut i finaleomgangen i Adelboden tidligere i januar. Foto: Mario Buehner-Wei / BILDBYRÅN

– Men det er heldigvis mange som har vært der før meg. Manuel Feller (østerriksk alpinist, journ.anm.) ledet tre-fire ganger og kjørte ut alle gangene før han omsider klarte å vinne etter å ha stått igjen på toppen som sistemann. Så dette er en mental utfordring og man må bare kaste seg ut i det, forklarer unggutten.

– Knallsterkt rennhode

– Shit happens, utbryter alpinlandslagets teknikktrener Ola Masdal.

Han møter TV 2 på trening i Reiteralm.

– Det er små marginer i slalåm. Vi i trenerteamet kommer til å trykke på de positive knappene ved hans kjøring. En positiv ting er at det første rennet i Schladming er i storslalåm. Der har han positive opplevelser i år. Da snur ting fort, sier Masdal, som tror tirsdagens renn foran 50 000 tilskuere kan bli vendepunktet.

MÅLBEVISST: Supertalentet, her fotografert like etter sin første verdenscupseier i mars, er klar for å slå knallhardt tilbake. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Sander har et knallsterkt rennhode. Han er ikke redd for de store anledningene.

Steen Olsen selv peker på at progresjonen samlet sett har vært meget god de siste årene, og føler seg trygg på at han vil komme styrket ut av den tøffe perioden.

– Steget fra europacup til verdenscup er ekstremt stort. Det er enda et større steg å skulle gå fra topp 30-plasseringer til å vinne skirenn. Det har vært en bratt læringskurve, og jeg er selvfølgelig utålmodig og giret på det skal gå fort, men man må bare stå i det og jobbe på videre hver eneste dag. Jeg er sikker på at det vil komme gode dager. Det er jeg klar for.