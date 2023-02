Supertalentet VM-debuterer: Ekspert hevder han ser noe sjeldent

21-åringen fikk sitt store gjennombrudd med to superløp under kveldsrennene i Schladming i januar.

Først i slalåmrennet, der han endte på åttendeplass, før han dagen etter var 48 hundredeler unna sin første pallplass i verdenscupen med fjerdeplass.

– Det var bare utrolig kult, fastslår han overfor TV 2.

DET STORE GJENNOMBRUDDET: Steen Olsen leverte to superløp i Schladming. Foto: ERWIN SCHERIAU

Hyllet av lagkompisene

De norske stjernene var fra seg av begeistring og kastet rundt seg med lovord etter de mildt sagt overbevisende prestasjonene i den legendariske bakken.

– Jævlig bra, Sander! Sykt bra! Gratulerer til Sander, sa barndomsidolet Henrik Kristoffersen.

– Rått med Sander. Helt fantastisk. Han viser hvor god skiløper han er og er fortsatt veldig ung og lovende, sa Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er så fett, ass! Det er så kult, nærmest skrek Lucas Braathen.

Inneværende sesong er Steen Olsens første som et fullverdig medlem av alpinlandslaget.

– Det er veldig gøy å få være en del av dette laget. Det er alltid noen å være glade for, uansett om det er en selv eller en lagkamerat som presterer, forteller han.

VM-KLARE: Rasmus Windingstad (f.v.), Timon Haugan, Alexander Steen Olsen og Leif Kristian Nestvold-Haugen er herrene som skal representere Norge i lagkonkurransen tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

– Man skulle tro det tok slutt, men det gjør det ikke

Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud er full av lovord om unggutten før VM-debuten.

– Han er en fantastisk bra utøver. Han er uredd, og har det jeg kaller for et ordentlig verdenscuphode. Det er ikke så mange som har det: Den «gutsen» til å bare dundre på i den alderen. Han er jo året yngre enn Lucas (Braathen) og Atle (Lie McGrath), og har kanskje havnet litt vel mye i skyggen i forhold til hva han fortjener, sier Jansrud, og fortsetter:

– Kulturen vi arvet etter Kjetil (André Aamodt) og Lasse (Kjus) bare fortsetter å levere gode alpinister og personligheter. Man skulle tro det tok slutt, men det gjør det ikke. Vi er inne i en gullalder for norsk alpint.

EKSPERT: Kjetil Jansrud (i midten) er imponert over måten Steen Olsen tar for seg på. Her i Viaplay-studio med makker Kjetil André Aamodt og programleder Regine Leenborg Anthonessen. Foto: Lise Åserud / NTB

Sikter mot medalje

Det er lagkamerat Rasmus Windingstad enig i. 29-åringen er sammen med Steen Olsen blant Norges utvalgte i lagkonkurransen tirsdag.

– Det «Sander» gjør er helt rått. Det er helt fantastisk hvordan Norge bringer frem unge fantomer som ham.. Det er veldig unormalt, og utrolig imponerende. Klubbene og videregående skoler gjør en fantastisk jobb med å bygge så gode utøvere så umenneskelig tidlig, forklarer Windingstad.

GLADLAKS: Steen Olsen har all grunn til å smile over egne prestasjoner denne sesongen. Her avbildet under sesongåpningen i oktober. Foto: Lise Åserud / NTB

Selv er Steen Olsen, som for øvrig tok to gull i junior-VM for bare ett år siden, ubeskjeden før hans første store mesterskap.

– Det er mulig å ta medalje i VM hvis man bare tør å gå for det. Historien har bevist mange ganger at det er mange underdogs som har tatt VM-medalje.

– Det er du sikter deg inn mot?

– Det er det man kjører for i VM, og derfor man er her.