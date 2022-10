Supertalentet ble City-spiller som 14-åring – hyller Haaland-grep

For Erling Braut Haaland nekter å stoppe målfesten i sin nye klubb. Lørdag gjorde han det igjen mot Southampton. Nå står Haaland med 20 mål på ti kamper i den engelske storklubben.

– Det er utrolig kjekt å se. Det er en stor inspirasjon for alle oss andre nordmenn at han leverer så godt. Ikke bare uke etter uke, men torsdag til lørdag til tirsdag. Imponerende, sier Martin Samuelsen til TV 2.

USTOPPELIG: Her setter Haaland inn sitt 20. mål for Manchester City på bare ti kamper. Foto: Martin Rickett

Survival of the fittest

En gang var Samuelsen selv brennhet.

Som ung lå europiske storklubber langflate etter ham. Han kunne velge og vrake.

Samuelsen var 14 år da han signerte for Manchester City. Det ble aldri som han hadde tenkt.

– Kortversjonen er at det ble kulturkrasj. Jeg kom fra trygge Norge til en helt annen kultur. Der var det «survival of the fittest», forklarer han.

Siden har Samuelsen levd som en fotballnomade. I 2015 dro han til West Ham.

2015: Samuelsen scoret i West Ham-debuten, men slapp aldri til i Premier League. Foto: Adam Davy / PA

Etter det har han representert Peterborough United, Blackburn Rovers, Peterborough (igjen), Burton Albion, VVV-Venlo, Haugesund, Hull og Aalborg.

I mellomtiden scoret han også sitt første landslagsmål. Se scoringen i videovinduet under:

En ny kurs

I fjor signerte han permanent for Haugesund, og forlenget kontrakten ytterligere med tre år for snaue to måneder siden.

– Grunnen til at jeg signerte treårskontrakten var for å få langsiktighet på ting. Jeg har stort sett fartet rundt her og der. Nå skal jeg se lenger fram. Få skuldrene ned, og bare jobbe. Det er det jeg holder på med nå. Fysisk og mentalt. Sveise meg inn på det laget. Det er planen og jeg har troen. Det føles bra.

Han har på mange måter startet med blanke ark nå. I et intervju med NRK nylig brettet han ut om ensomhet og dobbeltlivet.

Hyller Haaland-grep: – Genialt

Det er ikke mange årene han spilte på lag med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland for U21-landslaget.

Haaland spiller i Manchester City. Samuelsen spilte der.

Men veien dit var helt forskjellig.

– Erling har hatt en veldig smart karrierevei. Han tok stegene gradvis fra Bryne til Molde. Så til Salzburg. Genialt. Og så, istedenfor å la seg friste av City da, velger han Dortmund, spiller på seg selvtillit og går til City. Han vet godt hva han gjør og har gode folk rundt seg. En far som har gjort det før ham, sier Samuelsen.

– Jeg skulle kanskje tygge litt mer hva jeg hadde plass til. Mens han hele veien gradvis tok stegene der det var naturlig. En mer organisk utvikling, fortsetter han.

– Tenker du noen ganger på hvor du kunne vært?

– Det er veldig kjekt det de driver med, men ja. Selvfølgelig gjør jeg det. Man vil spille så høyt som mulig, men det må samtidig være realistisk.