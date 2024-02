Superstjernen reagerer på Kilde-melding: – Ville vært veldig trist

– Vi har mistet en fin fyr, en stor utøver og for meg også en god venn, sier Odermatt til TV 2.



Den sveitsiske superstjernen har vært Aleksander Aamodt Kildes største konkurrent de siste årene.

26-åringen er fortsatt rystet etter nordmannens fall i Wengen den 13. januar.

– Jeg håper alt går bra med ham. Vi er i kontakt av og til, og snakket på telefon etter det som skjedde i Wengen. Han sendte meg faktisk også nettopp en SMS, forklarer han.

Usikker framtid

I etterkant av fallet har Kilde vært tydelig på at tiden etter har vært svært tøff, og at han per nå ikke vet om han noen gang vil komme tilbake til sporten han elsker.

Nylig kom han også med ramsalt kritikk av Skiforbundet – og ga samtidig klokkerklar beskjed.

– Jeg er så glad i denne sporten at jeg har lyst til å komme tilbake. Men jeg merker også at om jeg skal komme tilbake, må noe endres helt øverst i skiforbundet, sa Kilde til NRK.

KREVER GREP: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Den uttalelsen har ikke gått Odermatt hus forbi.

– Jeg hørte det, og jeg håper det er feil. Jeg kjenner ikke til alt som skjer, men vet er det trøbbel mellom Skiforbundet og norske utøvere. Jeg kan ikke snakke for mye om det, men om Kilde ikke skulle komme tilbake, ville det vært veldig trist for skisporten. Selv om det forhåpentligvis ikke skjer.



Kilde har frontet en langvarig konflikt om bilderettigheter mellom Skiforbundet og norske alpinister, samt enkeltutøvere i andre grener.

Nylig sa fartsstjernen nei til utvalget som skal se på mulige endringer i dagens landslagsavtale i Norges Skiforbund.

Konkurrerer i Norge

Skifenomenet fra Sveits, som leder verdenscupen sammenlagt suverent, håper først og frem på bedring for sin norske venn.

– Det er en lang prosess som venter for ham nå, jeg håper det går bedre og bedre dag for dag, og at vi ser ham igjen neste sesong, sier Odermatt – som lørdag og søndag blir å se i de TV 2-sendte rennene på Kvitfjell.

– Det føles veldig bra å være i Norge. Jeg er her ikke så ofte, men det er spesielt. Det er som oftest veldig vinterlig her. Jeg liker atmosfæren.

SMILER: Odermatt trives i Norge. Foto: Elias Engevik / TV 2

Med Cyprien Sarrazin ute kan Odermatt avgjøre utforcupen allerede lørdag.

Forutsetningen er grei: Han må komme på førsteplass. Da holder han franskmannen bak seg uavhengig av utfallet i sesongavslutningen i Saalbach i mars.

– Jeg har ikke vært rask her ennå, men håper å endre det denne uka. Det er en enklere utfor sammenlignet med klassikerne i Kitzbühel, Wengen og Bormio, sier Odermatt, som har oppskriften på suksess klar:

– Man må stå «smooth» på ski, finne skifølelsen og ha et perfekt setup. Jeg har en tendens til å være for aggressiv her. Jeg prøver alltid å finne den smaleste linjen, men det funker ikke her. Man må kjøre rent og være oppmerksom.

