Superstjerne avslører Haaland-kontakt

– Jeg har aldri møtt Erling, men vi har tekstet litt, sier Novak Djokovic med et smil.

Serberen, som denne uken deltar i storturneringen Paris Masters, tok seg tid til en prat med TV 2 på den røde løperen i den franske hovedstaden.

Der snakket han varmt om Norges superstjerne, som ankom Gullballen-utdelingen arm i arm med Isabel Haugseng Johansen.

Mandag kveld: Se Gullballen-utdelingen direkte på TV2.no og TV 2 Play.



Med ny målrekord i Premier League og «The Treble» med Manchester City, er Haaland blant de aller største favorittene i fotballens gjeveste individuelle kåring.

– Jeg har i likhet med resten av verden blitt imponert av hans utrolige karriere. Han er så ung, men allerede gjør han historiske ting i fotballen, bemerker Djokovic – før han går rett på hva som imponerer ham mest ved jærbuen; nemlig hvor profesjonell han er og hvordan han tar vare på kroppen.

– Jeg vet at han er veldig dedikert til det han gjør utenfor banen for å gjøre seg til den beste spilleren han kan. Det er veldig interessant for meg, siden jeg føler at jeg er slik selv. Og det har hjulpet meg til å forlenge karrieren og oppnå store ting i tennisen.

Spesielle metoder

Haaland har selv fortalt om flere av sine spesielle vaner i jakten på å ta nye steg som idrettsutøver.

Han mediterer jevnlig, spiser mye proteiner og er ekstremt opptatt av søvn.

23-åringen bruker oransje briller for å skjerme seg fra blått mobillys om kvelden, tilbringer mye tid i kaldkulpen, og har begynt med «nesepusting», en teknikk som innebærer at man teiper over munnen sin på natten for kun å puste med nesen.



Med et stort glis forteller Djokovic at han har gjort mye av de samme.

– Men jeg har brukt andre briller. Isbadet og andre metoder for forberedelse, men også restitusjon. Mentale øvelser, pusteøvelser.

– Det er mange ting man kan gjøre for å forbedre helsen, og som kan bidra til at han kan spille fotball på høyeste nivå i mange år. Jeg unner ham det, han virker som en flott fyr. Jeg liker også selvtilliten hans, han dukket opp veldig ung, men veldig sterk. Han dukket opp og trodde på seg selv og kvalitetene sine. Det er derfor han er der han er, slår Djokovic fast.

Dette tekstet de om

36-åringen har vunnet 24 grand slam-titler, noe som er rekord på herresiden.

Superstjernen satser på at han får slått av en prat med Haaland i løpet av utdelingen, og forteller at de har snakket litt om trening over internett.

– Jeg gratulerte ham med suksessen hans. Det var på Instagram. Vi sendte noen meldinger frem og tilbake, forhåpentligvis får vi snakket mer i kveld, sier serberen.

I den mest stjernespekkede kåringen i fotballverdenen, er Haaland en av de aller største stjernene.

Djokovic vet mye om hvordan det er å være en global superstjerne.

– Det mest utfordrende er å forbli i balanse og være ydmyk. Fotball er mye større enn tennis, så han får nok enda mer oppmerksomhet.

– Det er stort, for på en måte er det et bevis på suksessen din. Du skal nyte det og bruke det, men samtidig er det viktig å holde balansen og holde på rutinene som gjorde at du kom deg dit, er rådet til serberen.

