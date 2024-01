Supermosjonistens fem tips: Slik holder du nyttårsforsettet

Evigunge Anders Aukland (51) peker på én hovedårsak til at nordmenns to vanligste nyttårsforsetter ryker.

På samme måte som Anders Aukland blir anerkjent som en av verdens best trente i sin alder, er nordmann blant verdens beste på nyttårsforsetter.

De to vanligste målene er å trene mer eller å gå ned i vekt.

Én million av oss har satt seg dette som mål, men det viser seg at fire av fem mislykkes med planene sine før vi har nådd utgangen av januar.

I 2020 fant treningsselskapet Strava ut at den 19. januar er datoen de fleste bryter sitt nyttårsforsett.



Likevel har supermosjonisten fra Tønsberg troen på konseptet.

– Det handler om å ha lyst til å gjøre noe. Det er alltid steg én. Deretter må man bryte det ned til planer, struktur og rutiner, sier Aukland, som samtidig peker på spesielt én grunn til at flertallet mislykkes.

Her er hans fem beste tips til hvordan du holder nyttårsforsettet om flere treningstimer:

ERFAREN: Anders Aukland vet ett og annet om hva han snakker om. Han har selv en lang karriere på toppnivå bak seg, og har trent mye etter han la opp. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

1. Sett deg et lite mål

– Alle har godt av å ha et mål. Det må ikke nødvendigvis være et konkurransemål, men kan være å delta på noe, bli sterkere på noe, eller gå ned i vekt. Å ha et mål, av en eller annen art, er motiverende for mange.

2. Ikke vær for ambisiøs

– Målet eller planen må være gjennomførbart, men ikke altfor ambisiøst. De aller fleste mislykkes fordi de er altfor ambisiøse. De prøver å gjøre veldig mye, og så rakner det.

3. Kontinuitet

– Tren litt og ofte. Det er mye bedre enn å trene mye innimellom eller ikke i det hele tatt. Hold det gående kontinuerlig. Litt er bedre enn ingenting!

4. Lag avtaler

– Tren med venner eller barn. Da får man et publikum, som gjør at man må stille opp. Det er lettere å holde avtaler på den måten. Noen foretrekker å ha faste økter med en venn, men jeg vil også si at det å gjøre noe med barna, om man har det, er et veldig godt tips.

5. Vær kreativ!

– Tren på vei til jobb, andre steder eller hjemme. Jeg liker å være effektiv. I stedet for å dra til treningssenteret for å trene, kan jeg sykle eller gå på ski til jobb. Å se på trening som noe mer allsidig synes jeg er kjempeeffektivt og motiverende. Trening trenger ikke foregå på et studio eller ved løpe- og sykkelturer.

Selv har den tidligere langrennsløperen, som nå er aktuell som deltaker i NRK-programmet «Mesternes mester», gått inn i en ny fase av sin treningshverdag etter at han avsluttet sitt toppidrettsliv sist vår.

– I fjor trente jeg gjerne tre til fem timer hver dag. Nå loggfører jeg ingenting, men prøver å få til en treningsøkt hver dag. Det er mer variert enn før, og mer av det jeg har lyst til. Jeg trener sammen med andre og slenger meg med på det som passer.

Avslutningsvis kommer han med en siste påminnelse.

– Trening fungerer alltid. Det er aldri for sent, og man vil veldig fort merke en respons i kroppen. Uansett nivå vil det merkes. Det handler bare om å bestemme seg for å gjøre litt mer av det. Ved å opprettholde kontinuitet får man fremgang.