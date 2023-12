Suksesstreneren til TV 2: – RBK-spillerne kommer til å merke det

I september i fjor ble en 34-år gammel Jacob Neestrup tidenes yngste hovedtrener i FC København.

Ett år senere har han ledet klubben fra «Kongens by» til åttedels finale i Champions League – det etter å ha gått en karrierevei som minner veien til RBKs nye hovedtrener, Alfred Johansson:

– For å være helt ærlig var det på sett og vis forventet. Jeg tror ikke det er noen her som har vært i tvil om Alfred ville være i loopen neste gang, fordi han er en veldig, veldig dyktig trener, sier Jacob Neestrup til TV 2 og fortsetter:

PRESENTERT TORSDAG: Sammen med RBK-toppene ble Alfred Johansson presentert som ny Rosenborg-trener torsdag. Foto: Terje Pedersen

– Han har i mange år vært vant til å arbeide i det som kanskje er det beste miljøet for unge trenere, FCKs talentavdeling. Det er ikke overraskende, for å si det sånn.

København-treneren har akkurat gått ut i en velfortjent juleferie, etter å ha ledet FCK til åttedelsfinale i Champions League. 35-åringen tar seg allikevel tid til en telefonsamtale med TV 2, der han deler sine tanker om Rosenborgs nye hovedtrener.

Viktig brikke i CL-suksess

Torsdag 14. desember var det Alfred Johansson som ventet i RBK-supporterens julekalender. Det er en mann Jacob Neestrup kjenner godt.

– Vi har jobbet tett sammen de siste årene. Det er en trener som er ekstremt dyktig på treningsfeltet og som er dyktig til å utvikle spillere og lag i den retningen som vi i FCK har valgt.



Neestrup påpeker at han og Johansson er gode venner, og hans vurdering av den nye RBK-sjefen derfor kan være en smule inhabil.

FÅR SKRYT: Alfred Johansson hylles som en viktig brikke i FCKs Champions League-suksess. Foto: Terje Pedersen

Dansken er allikevel full av lovord om Johansson og gir Rosenborgs nye hovedtrener en god del av æren for FCKs suksess i Champions League.

– Der har han vært viktig, sammen med andre i talentavdelingen. Det er mange av våre absolutt største talenter. Noen vi har solgt videre for masse penger, mens noen av dem fortsatt er i klubben. Det hviler et stort press på han som er ansvarlig, for de største talentene i FCK skal utvikles jevnt og trutt, sier Neestrup.



Blant dem Johansson har hatt ansvaret for finner vi flere som er viktige brikker i Neestrups mannskap, som stortalentene Roony Bardghji, Elias Jelert og Orri Óskarsson.

VIDUNDERBARN: 18 år gamle Roony Bardghji blir sett på som et av Europas største fotballtalenter. Her jubler han for den avgjørende scoringen i seieren hjemme mot Manchester United i Champions League. Foto: PETTER ARVIDSON

– Det er spillere som Alfred har hatt ansvaret for, som i løpet av en overskuelig fremtid vil ha en verdig på 50, 75, 100, 150 millioner danske kroner. Det er et press i seg selv. Derfor kjøper jeg overhodet ikke det spesielle i at du går fra å være U19-trener til å skulle trene et seniorlag for første gang, sier Neestrup og fortsetter:

– Det er naturens gang, at en dyktig trener tar de stegene. Det er overhodet ikke en bekymring de som holder med Rosenborg skal ha, sånn som jeg ser det.



Reagerer: – Fullstendig irrelevant

Ansettelsen av den 33-år gamle treneren, som ikke har erfaring fra seniorfotball, har imidlertid skapt reaksjoner.



– At det skal komme en mann som ikke har vært utenfor en robåt for å drive et cruiseskip, det kommer til å bli tøft, sa blant annet den gamle RBK-helten Jahn Ivar «Mini» Jakobsen under TV 2s ekstrasending i forbindelse med treneransettelsen.

SKEPTISK: «Mini» er blant dem som mildt sagt er skeptisk til RBKs ansettelse av Alfred Johansson. Foto: Ole Martin Wold

FCKs hovedtrener rister oppgitt på hode av den gamle RBK-heltens uttalelser.

– Jeg tror det krever mer for en ung trener for å overbevise eksperter og kommentatorer om at man er det riktige valget. Det tror jeg bare man må leve med. Det er dessverre sånn det er.



Neestrup tror imidlertid «Mini» og andre kritikere vil finne seg i å måtte svelge ordene sine i løpet av kort tid.

– Det håper jeg. Jeg kjenner ikke Rosenborg nok som klubb, men det jeg vil si er at Rosenborg har gjort et veldig, veldig godt arbeid. Ja, kanskje er det et modig valg, men det er kun et modig valg fordi navnet er mer ukjent enn det hans evner er. Alfred er en dyktig trener, det kan det ikke herske noen som helst tvil om, sier Neestrup.

FNYSER AV KRITIKKEN: Å overbevise spillerne er null problem for en faglig kompetent, ung trener, ifølge Jacob Neestrup. Mediene er det imidlertid verre med, mener FCK-sjefen. Foto: Nick Potts

Den unge FCK-treneren søker en mer nyansert debatt når det kommer til en treners erfaring.

– Alfred er en sterk og tydelig leder. Det er mange trenere som har tonnevis av erfaring, men som ikke er en sterk og tydelig leder. Alle klubber har bruk for en sterk leder og en dyktig trener, og så er det for meg fullstendig irrelevant om man er 30, 35, 50 eller 65 år gammel.

Fotballens utvikling

Neestrup vet selv hvordan det er å komme inn i en storklubb som en ung og fremadstormende trener.

Han var, som tidligere nevnt, bare 34-år gammel da han tok over FC København.

Neestrup, som også har mange år bak seg som ungdomstrener i den den danske storklubben, hadde bare ett år med erfaring som seniortrener før han ble sjef i Parken.

– Jeg tror det er viktig å nyansere hva erfaring er. Jeg synes det er litt overvurdert. Da snakker jeg også av egen erfaring, og det skillet som er mellom U19-fotball og seniorfotball, sier Neestrup og utdyper:

– Det er selvfølgelig et annet press og du skal snakke mer med mediene, men når alt kommer til alt er det fagligheten din, det du skal levere på banen og på treningsbanen og ditt håndverk, det er der du tar respekten hos spillerne.

TIDENES YNGSTE: Julian Nagelsmann ble tidenes yngste trener i Bundesliga da han ble ansatt som Hoffenheim-sjef som 28-åring i 2015. Siden den gang har han vunnet den tyske serien med Bayern München og er nå trener for det tyske landslaget. Foto: HEIKO BECKER

Neestrup tror ikke det er tilfeldig at man i dagens fotball ser flere og flere unge trenere ta steget opp på seniornivå.

– Fotballen utvikler seg. Det handler også mye om å forstå hvor annerledes de nye generasjonene ledes på og lærer på. Det gjør Alfred etter sin erfaring i FCK. Det er ikke det samme som for 10, 15 eller 20 år siden. Der tror jeg kanskje at det er noen eldre trenere som ikke har satt seg nok inn i.

– Ungdommen og den nye generasjonen med fotballspillere er annerledes og de skal lære. Du skal bruke andre metoder for å utnytte det fulle potensialet hos spillerne og det laget du trener.



Spår suksess

Og de metodene er Neestrup overbevist om at Johansson vil lykkes med på Lerkendal.

FCK-treneren føler seg trygg på at hans gode venn og gamle kollega vil få suksess i Trondheim.

– Ja, det er jeg, sier Neestrup kontant, og fortsetter:

– Jeg er sikker på at han vil være god å få inn i Rosenborg, med tanke på å få skapt sitt eget Rosenborg med de tingene som er der fra før som han gjerne vil bygge videre på.



PÅ PLASS: Alfred Johansson er allerede i gang med planleggingen av sin første sesongoppkjøring som Rosenborg-sjef. Foto: Terje Pedersen

Selv om han har mer enn nok med sitt eget FCK, kommer Neestrup nå til å ha et ekstra øye med Rosenborg i tiden som kommer. Ifølge han kan RBK-spillerne glede seg til å komme tilbake fra juleferie.

– Jeg tror at spillerne i Rosenborg veldig tidlig kommer til å merke at de har fått en hovedtrener som er faglig kompetent, veldig tydelig i sin kommunikasjon og en som vet hva han vil og hva han ikke vil. Han kan utvikle det laget godt og det skal han stå i spissen for nå, avslutter Neestrup.