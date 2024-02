Stygt RBK-tap: – Hva faen er det som skjer?!

KAPTEIN: Markus Henriksen og RBK tapte hele 1-4 for Vålerenga, som spiller på nivå to. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Rosenborg - Vålerenga 1-4 (1-4)

OBOS-klubb Vålerenga scoret fire ganger på Rosenborg før pause.

Det fikk Alfred Johansson til å skru opp volumet på stemmen i pausepraten.

«What the fuck is happening?!», gjallet det fra Rosenborg-garderoben da Alfred Johansson tordnet mot egne spillere etter 1-4 til pause mot et Vålerenga som stilte med to sørafrikanske prøvespillere og en skadeskutt tropp.

– Vi spiller en bedrøvelig første omgang og spiller inn fire mål, sier RBK-treneren konfrontert med utblåsningen i pausen.

– Han var ganske tydelig, sier Markus Henriksen om pausepraten.

– Det var fortjent. Han har prøvd forskjellige måter å ha pausepraten på. I dag fikk vi strengstemmen, sier Erlend Dahl Reitan om kraftsalven.

Vålerenga vant oppgjøret 4-1.

– Når vi ser hva som skjer, så bekrefter det at alle må jobbe hardere og vise hvorfor vi er i Rosenborg, sier RBK-treneren.

– Hva er det fremste problemet, slik du ser det?

– Det er at vi holder på å lære oss en ny måte å spille på. I blant blir man litt usikker på hvor man skal stille seg. Da behøver man å være mer kynisk enn hva vi er i dag. Det er der vi er.

1-4-tapet betyr at trønderne står med en av seks mulige triumfer så langt i oppkjøringen.

Johansson hevder han ikke er bekymret.



– Overhodet ikke.

RBK-keeper Rasmus Sandberg var alt annet enn trygg mot Oslo-laget de første 45 minuttene.

Mees Rijks utnyttet keeperens grov feil og sørget for 3-1 med sitt første VIF-mål.

Markus Henriksen scoret for RBK, mens Petter Strand (to mål) og Daniel Håkans stod for VIFs resterende nettkjenninger.

– Her er det ting å ta tak i for Rosenborg, oppsummerte kommentator Haakon Thon like før slutt.

– Vi gjør noen utrolige feil, oppsummerer Ole Selnæs.