Studerte mesteren. Så tok Peder (22) rotta på ham

– Det var tight, men jeg tror egentlig ikke på flaks og uflaks. Den som er best har som regel litt flaks. Jeg var rett og slett den raskeste i dag, og det var veldig deilig å få vist, sier Peder Kongshaug (22) til TV 2.



Norges nye skøytekonge feirer sitt første individuelle EM-gull med kebab på Schipol. Ni hundredeler skilte ham og hjemmefavoritten Kjeld Nuis (34) på dagens 1500 meter. Det var et svært spesielt øyeblikk da den nederlandske veteranen klokket inn bak ham. Nuis gikk i det siste paret og holdt Kongshaug på pinebenken.

– Jeg satt på putene og tenkte egentlig at løpet mitt var to tideler for sakte. Men jeg så at han var ganske stiv på sisterunden. Det var helt sykt å se ham gå inn bak, sier Kongshaug.

THE WINNER TAKES IT ALL: Peder Kongshaug kunne juble. Kjeld Nuis måtte strekke våpen. Foto: Vincent Jannink / ANP

– Han har alltid regjert

22-åringen sier det er ekstra spesielt å ta rotta på Nuis.

– Det er en drøm jeg har hatt siden jeg var liten. Jeg har sett på Kjeld Nuis helt siden jeg begynte å se på skøyter. Han har alltid regjert. Det å sitte på puten og se at han gikk inn bak er uvirkelig, sier nordmannen.



Han var mildt sagt på bortebane. Seierssikre hjemmefans hadde fylt den mektige Thialf-hallen til randen. Nuis lå foran på samtlige mellomtider. Bortsett fra i mål.

– Det gikk et lite sukk gjennom hele Thialf. Det var ganske digg, smiler Kongshaug.

Roser lagånden

Nederlandske Patrick Roest tok bronse, 15 hundredeler bak Kongshaug. Sander Eitrem gikk i par med Nuis og ble nummer fire, men jublet likevel.

– Det var fantastisk å se Sander - som kom på fjerdeplass og hadde håp om å komme på pallen - juble fordi han så at jeg vant. Vi har et spesielt lag, forteller Kongshaug.

EM-gullet ble en perfekt avslutning på en drømmehelg i treskolandet.

– Lagtempoen på fredag var helt uvirkelig. Å sette verdensrekord på en lavlandsbane skulle egentlig ikke vært mulig. Og i dag... Skøyter i Norge er på vei opp igjen. Det har ligget i kortene, men nå har vi et sykt bra lag med Ragne, Sander, Hallgeir og flere andre jeg tror kommer til å sparke godt fra seg de neste årene, spår 22-åringen.

Han sparer den store festen til sesongen er ferdig.

– Jeg skal hjem til Stavanger i dag, og så er det ganske hektisk de neste ukene med mye løp og reiser. Det blir en ganske avslappet feiring i dag. Jeg får heller ta det igjen når sesongen er ferdig, sier han.