Strømkrisen: Ett av fire lag har problemer med å betale strømregningen

– Hele 27 prosent av idrettslagene i Norge som har svart på undersøkelsen sier at de har problemer med å betale strømregningene. Dersom denne prosentandelen er representativ for alle idrettslagene i Norge vil dette utgjøre over 2500 idrettslag totalt. Det bekrefter at idretten står i en svært alvorlig situasjon i landet vårt, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Så langt har Idrettsforbundet mottatt 919 svar på undersøkelsen fra idrettslag.

En av fem frykter at de må stenge anleggene sine, mens 28 prosent rapporter at idrettsaktiviteten allerede rammes.



– Tallene fra undersøkelsen er dessverre dyster lesning, sier Kjøll.