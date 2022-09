Strømkrise i norsk idrett. Ber om 21,6 millioner kroner i støtte

Strømprisen fører til at Idretts-Norge blør penger. På Nærbø frykter lederen i idrettslaget at de må stenge deler av anlegget.

Nærbø Idrettslag på Jæren er ett av mange som har sett behovet for strømstøtte.

Daglig leder, Einar Auestad, forteller om en strømregning som har skutt i været de siste årene.

I mars 2020 var den på 31.000 kroner. I mars 2022 var den på hele 202.000.

– Nå i sommer lå det tett på 230.000 kroner bare for juli, og da var det jo ikke aktivitet her, sier klubbens daglige leder til TV 2.

Nærbø er en topp- og breddeklubb som huser håndball, fotball, volleyball, ishockey, innebandy og curling. I tillegg kommer tilbud som trimgrupper og styrketreningsrom.

– Hvis jeg sier at vi estimerer en strømutgift på 2,4 millioner, så har jeg også estimert at vi kan få 500.000-600.000 kroner i strømstøtte totalt for 2022. Da er du likevel oppe i 1,8 millioner i utgifter, mot 1,2 millioner i fjor. Mye mer i utgift vil det uansett være på idrettslaget, sier Auestad til TV 2.

RØDE TALL: Nærbø ILs regnskap for strømutgiftene viser røde tall. Bare for juli måned fikk klubben en strømregning på 221.000 kroner. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2

Langt i fra alene

I likhet med Nærbø har 1461 andre lag og idrettsorganisasjoner søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om strømstøtte for utgiftene de hadde i april, mai og juni måned.

I Sør-Norge er dette relativt varme måneder.

Likevel er det søkt om 21,6 millioner kroner i strømstøtte, noe som gir et gjennomsnitt på over 14.000 kroner.

I arenaen Nye Loen AS, som drives av Nærbø IL, er det søkt om 156.000 kroner for månedene april, mai og juni.

Men siden juni har strømprisen gått én vei – oppover.

Auestad i Nærbø IL fryktet en strømregning for august måned på oppunder 300.000 kroner.

Men da regningen kom, viste tallenes tale 420.000 kroner.

Altså 120.000 kroner mer enn verste antakelse – og 20.000 kroner mer enn den totale strømutgiften for hele 2020.

Frykter konsekvensene

Med om lag 800 medlemmer, fordelt på mange ulike idretter, er det flere hensyn å ta og mange å ta hensyn til.

Det koster mer å holde isflaten i hockeyhallen klar til bruk, enn det koster å holde lyset på på fotballbanen.

DYRT: Isflater krever mye strøm. I Nærbø IL håper man å kunne fortsette drift, men vurderer også opphold i tilbudet de kan gi medlemmene.

– Senest siste måneden har vi satt ned en gruppe som skal se skikkelig på dette, for hvis dette vedvarer så må vi tørre å ta noen drastiske valg. Vi må kanskje spare ytterligere på de flatene som er ekstra dyre, sier klubbens daglige leder.

– Ser man tilbake på 2020 og en regning på 400.000 kroner, var det en fryd å kunne tilby alle de aktivitetene vi har. Nå kan det være at vi må se på hvor mye det faktisk koster, i alle fall på kort sikt, sier en bekymret Auestad.

Idrettslaget har tatt flere grep for å begrense strømutgiftene.

DUGNAD: Pensjonister sørger for gratis arbeidskraft når Nærbø IL skifter lyspærer på fotballbanen. Nå er samtlige pærer av typen LED.

I uke 35 ble Nærbø IL ferdige med å installere LED-lys i alle lyskasterne på fotballbanen.

Lyset i Nye Loen-hallen er automatisert og kan ikke skrus på uten at det er booket aktivitet i hallen.

– Det er vår jobb som administrasjon, sammen med styret både i Nye Loen og styret i idrettslaget og ikke bare se på det, men faktisk gå inn i det, sier Auestad om jobben med å holde strømutgiftene på et håndterlig nivå.