Streng beskjed: – Får ikke lov

Det var den 6. september at Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal delte at de hadde blitt forteldre.

– Velkommen til denne verdenen, Storm. Mor hviler etter noen tøffe dager på sykehuset. Far er veldig, veldig stolt. Storm er naturligvis den vakreste tingen vi har sett, skrev paret på Instagram.



Hekkeløperen har nå begynt å rette fokus mot OL i Paris neste år. Overfor TV 2 forteller hun om den nye perioden som mamma.

– Det har vært helt fantastisk, det er en helt ny tilværelse. Jeg elsker det så langt. Vi har virkelig vært i babyboblen de siste ukene. Jeg prøver bare nyte hvert eneste øyeblikk. Det er skikkelig koselig, sier Iuel.

Friidrettsstjernen opplyser at hun ikke er helt tilbake i trening igjen.

– Jeg har fått streng beskejd av Leif Olav (trener) at jeg ikke får lov til å komme tilbake på trening før jeg er hundre prosent.

Iuel utdyper:

– Det er fort gjort med litt «setbacks» og sånne ting hvis man starter for tidlig. Enn så lenge må jeg holde meg litt i ro og begynne veldig, veldig sakte.



– Du har ikke trent så mye den siste perioden?

– Der har du tolket det ganske rett. Det har blitt mer å nyte tilværelsen som mor sammen med den lille familien. Det er veldig hyggelig.

– Jeg ser på antall timer at jeg ikke få inn like mye søvn som jeg pleier, men det er kanskje litt mye å forvente ni-ti timer søvn som jeg er vant til. Jeg ser allikevel at det helt fint går i hverdagen. Jeg kjenner ikke på noe tretthet, sier Iuel.