Strekt oss langt: – Ekstremt mye goder

ET VELDIG GODT TILBUD: Espen Bjervig forteller at Skiforbunde3t aldri har gitt et bedre tilbud enn det Klæbo har fått Foto: Geir Olsen

Team Klæbo føler at det kun er en part som forhandler når de prøver å få på plass en representasjonsavtale. Langrennssjefen sier at de aldri har gitt en løper et så godt tilbud.

Onsdag formiddag stilte Johannes Høsflot Klæbo opp for pressen sammen med far Haakon Klæbo og morfar Kåre Høsflot.



Sammen kunne de fortelle at de fortsatt ikke var kommet til enighet med Skiforbundet, og at diskusjonen først og fremst dreier seg om at Klæbo ønsker åtte fridager til, i bakkant av Tour de Ski.

– Deler du samme oppfatning som team Klæbo, om at det er de åtte dagene det står på nå?

– Ja, for så vidt. Svaret er ja. Det er de åtte dagene det dreier seg om nå, men det er mye mer komplekst enn som så, sier langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.



TILGUJENGELIG: Klæbostilte opp for pressen onsdag. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Bedre tilbud enn Northug

For der Johannes Høsflot Klæbo føler på at det kun er den ene parten som forhandler og kommer med forslag, forteller Bjervig at Skiforbundet aldri har gitt et bedre tilbud enn det de ga i juni.

– Jeg tenker at når man vet hva utgangspunktet er, så føler jeg at vi har strukket oss ekstremt langt. Vi har gitt ekstremt mye goder til en som står utenfor laget, sier langrennssjefen.



Bjervig forklarer at alle løpere utenfor landslag må ha representasjonsavtale. Avtalen kan inngås fra helg til helg, eller vare gjennom sesongen, slik tanken er i Klæbos tilfelle.

BEDRE ENN NORTHUG: Espen Bjervig forteller at selv ikke Petter Northug fikk et så godt tilbud da han satset privat som Klæbo har fått hos forbundet. Foto: Geir Olsen

En av tingene som skiller en landslagsløper fra en løper som står på utsiden, er sponsorrettigheter. Eliteutøverne har, som de eneste, rett til å ha én privat sponsor på jakken gjennom vinteren.

Representasjonsutøvere må ha en av forbundets samarbeidspartnere istedenfor.

– Vi tilbød Johannes samme vilkår som eliteutøverne, i tillegg til en uke fri. Det har vi aldri gjort før. Selv ikke Northug fikk tilbud om egen sponsor den gangen. Klæbo, som eneste løper, fikk tilbud om å ha egen sponsor der. Vi ønsket å gi han noe ekstra fordi han er viktig, det har han takket nei til, fordi han vil ha åtte fridager til, sier Bjervig.



GODT TILBUDT: Bjervig er klar på at Klæbo har fått et veldig godt tilbud. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Han erkjenner at han ble overrasket over at en av verdens beste langrennsløpere takket nei til en avtale han selv mener er veldig raus, på grunn av de åtte dagene.

– Så kan man si, hva betyr åtte dager fra eller til? For meg betyr det ganske mye. Jeg har 20 andre utøvere som har takket ja til laget og som står opp for og bidrar til fellesskapet. Hvorfor skal jeg gi en utøver som er på utsiden større og bedre betingelser enn de som er med og bidrar? Han har fått et veldig godt tilbud, det er egentlig bedre enn det løperne på elitelaget har, men har valgt å takke nei, sier langrennssjefen.



– Tilbudet står

Samtidig forteller Bjervig at en alternativ løsning, med en mindre langsiktig plan, fortsatt er mulig å få til.

– I og med at Johannes Høsflot Klæbo er en av verdens beste skiløpere har alle vært enig om at en langsiktig avtale er best. Det er det mest praktiske, også når det kommer til håndteringen av skiparken.



Også det tilbudet er det fortsatt mulig å benytte seg av, men da faller en av godene bort.

I FORHANDLIHNGER: Det er Haakon Klæbo som forhandler med Skiforbundet på vegne av sønnen. Han innrømmer at han er sliten og håper at en avtale snart er på plass. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Om han ønsker å bare ha en avtale som gjelder fra torsdag til søndag gjennom vinteren, så kan han få det, men da får han ikke ha privat logo på jakka, forklarer Bjervig.



Langrennssjefen var egentlig blitt enig med Haakon Klæbo om at det som har vært diskutert i forhandlingene skulle bli mellom partene. Onsdag morgen fikk han kontrabeskjeden.

– Jeg synes det er mye lettere å kjøre samtaler når man prater med hverandre og ikke inkluderer resten av nasjonen, men nå kjente vi også et behov for å forklare situasjonen.