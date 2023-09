Strandbergs bekmørke sommer: – Kjærlighetssorg

Se Norge - Georgia på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20:00 tirsdag!

– Det gikk veldig inn på meg, innleder lyngdølen til TV 2.

Norges visekaptein snakker om hvordan oppgjøret mot Skottland på Ullevaal i juni har gnagd på humøret hans hele sommeren.

Norge ledet det særs viktige oppgjøret i EM-kvalifiseringen helt fram til sluttminuttene før de kollapset og tapte 2-1.

Den vonde opplevelsen har tatt tid å fordøye.

Reagerer etter «Forræder»

– Har vært veldig tungt

– Det var ekstremt tungt. Man får kjærlighetssorg, og den må bearbeides. Det er ting som betyr så mye for meg, så det er følelser man ikke bare kvitter seg med umiddelbart. Det er en prosess man må gjennom. Det har vært veldig tungt, men i toppidretten er det slik at man på et eller annet tidspunkt må komme seg videre. Det har vi gjort nå.



Veteranen, som har nytt stor tillit under landslagssjef Ståle Solbakken, rundet nylig 33 år og står med 34 kamper med flagget på brystet.

STARTET GODT: Erling Braut Haaland sendte Norge i føringen mot Skottland i juni, men kampen endte i en gedigen nedtur. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Strandberg er klar på at det er nå eller aldri med tanke på drømmen om å få spille mesterskap med A-landslaget.

– Dette er min siste sjanse, poengterer han.



– Laget betyr veldig mye for meg. Det er en stor del av livet mitt. Første gang jeg ble tatt ut var i 2011, og debuten min for ungdomslandslaget kom tilbake i 2005. Det betyr at jeg har levd i og rundt landslaget halve livet, reflekterer stopperkjempen.

Tirsdag feide det norske laget Jordan av banen og vant 6-0 i generalprøven. Seks spillere, deriblant Antonio Nusa, satte inn sitt første landslagsmål for Norge i treningskampen.

Stefan Strandberg så oppgjøret fra sidelinjen, men starter høyst trolig på stopperplass med Leo Skiri Østigård ved sin side når EM-kvalifiseringen gjenopptas tirsdag.

– Kommer ikke til å være her så mye lenger



Duoen har vært Solbakkens foretrukne stopperkonstellasjon det siste året.

– Meg og Leo begynner å kjenne hverandre ekstremt godt, både på og utenfor banen. Vi er ekstremt gode kompiser. Men i et midtstopperpar skal man helst ha mange kamper over tid. Når det gjelder måten Ståle ønsker å spille på, skal hele fireren bak fungere sammen. Det er det ikke så mange andre steder i utlandet man gjør, der er det mer individuelle roller, forklarer Strandberg.



Østigård var utrøstelig etter Skottland-kampen i juni, da han fikk krampe i begge leggene i sluttminuttene og forærte Skottland utligningen.

KNUST: Strandbergs stoppermakker Leo Skiri Østigård var langt nede etter hans uheldige involvering mot Skottland i juni. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg kommer ikke til å være her så mye på lenger, men det gjør Leo, så det er viktig for meg å gi ham mest mulig feedback og læring, så han blir den midtstopperen jeg er helt sikker på at han kommer til å bli. Han er allerede på et høyt nivå, men jeg er sikker på at han kan bli ekstremt god, og spille på det aller høyeste nivået.

Det vil være et fullsatt Ullevaal Stadion som tar imot Strandberg, Østigård og resten av landslaget tirsdag kveld.

– Det å kunne få til noe med denne gjengen hadde betydd enormt mye, men når alt kommer til alt må vi levere på banen, og det starter nå på tirsdag.