Strandberg bryter tausheten

Vålerenga-kapteinen fikk kjeft for å gå rett forbi pressen etter nedrykket. Nå forklarer han grunnen – og tar et kraftig oppgjør.

– Det er vanskelig å sette ord på. Det har vært en lang natt. Jeg har kastet opp sikkert 15 ganger. Om det er på grunn av situasjonen eller kroppen eller hva det er, vet jeg ikke, sier Strandberg i en video som er publisert på klubbens nettsider.

33-åringen mener at laget har hatt altfor lange perioder der de ikke har vært på nivå, og at det ble oppsummert med søndagens kamp.

– Det er en jævlig følelse og situasjon. Man er bare trist og lei seg. Man synes synd på seg selv og alle som er glad i Vålerenga. Man sitter alle i samme båt, og det er en forferdelig følelse, fortviler midtstopperen.

Fikk pepper

Vålerenga-kapteinen ville ikke snakke med pressen etter at klubben rykket ned søndag kveld.

Det fikk han skarp kritikk for, blant annet fra TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Også tidligere i høst har Strandberg skjermet seg selv for pressen. I intervjuet med klubbens nettsider forklarer han hvorfor.

– Det har vært ekstremt mye kjør på meg helt siden jeg kom tilbake, sier Strandberg.

– Jeg har følt til tider at det har vært litt for mye Strandberg FC istedenfor Vålerenga. Det er ikke sånn det er. Vålerenga er mye større enn meg. Jeg er bare en bitte liten del av det. Så synes jeg det har vært vanskelig å kunne fokusere nok og bidra på best mulig måte når det har vært det hardeste kjøret, forklarer midtstopperen.

Tar oppgjør: – Ekstremt mye

Han forteller at han driver en veldedig organisasjon som har hjulpet folk som har fått stormer mot seg i sosiale medier.

Strandberg er bekymret for utviklingen.

– Og nå har det vært i en lang periode en eller annen greie mot meg. Jeg skal klare å stå i det, selv om det er tøft. Det er mye tøffere for dem som står meg nær, familien min og samboeren min. For dem har det vært ekstremt tøft i en lang periode, sier han.

– Jeg må finne en måte å hjelpe dem på og skåne dem jeg er glad i som best jeg kan, og samtidig prøve å fokusere mest mulig på jobben min, som er å være fotballspiller. Det folk glemmer litt, er at utenfor de hvite strekene, er vi mennesker som alle andre, fortsetter landslagsspilleren.

Han forteller at valget er tatt sammen med flere andre.

– Folk har ikke peiling på hva som foregår privat og ting jeg har gått igjennom det året her, sier Strandberg.

– Jeg er ikke klar for å sitte og snakke om alle ting. En dag er jeg kanskje det, men det er ikke sånn at alle har rett til å få vite om alt hele veien. Man har private ting som man har lov til å holde for seg selv, fortsetter 33-åringen, og melder at han ikke kommer til å bøye seg for press i sosiale medier eller fra mediene.