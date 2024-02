Straffes etter hockeybråket: – Elendig

I slutten av januar ble ishockeykampen mellom Stjernen og Vålerenga utsatt i over én time grunnet supporterbråk.

– Slike ting har ingenting på et idrettsarrangement å gjøre, uttalte president i ishockeyforbundet Tage Pettersen.



Onsdag har forbundet sendt ut avgjørelsen hvor det kommer frem at begge lag straffes:

Vålerenga har fått en bot på 15.000 kroner for bortefansens aktive rolle under konfrontasjonen mellom begge lags supportere.

Frustrert: – Virker ikke som det er likhet for loven

– Vi er helt oppgitte. Det virker ikke som det er likhet for loven, sier en frustrert Stjernen-styreleder, Gisle Edvard Årnes.

Bakgrunnen for Årnes' frustrasjon bunner i det Stjernen oppfatter som ulik håndtering fra forbundets side.

– Det virker ikke som det er likhet for loven. Det er mange andre eksempler hvor vi har blitt bøtelagt, mens arrangør ikke har blitt bøtelagt. Det er uomtvistelig at VIF-supportere står bak dette. Dette er nok et eksempel på elendig håndtering fra forbundets side, mener Årnes.

Han viser til kampen mot rivalen i Sparta Amfi 14. november i fjor. Da ble Stjernen bøtelagt med 20.000 kroner for påtente pyro-blinkere, mens arrangør Sparta slapp unna.

– Vi har full forståelse for at forbundet tar tak i dette. Det er jo en alvorlig hendelse. Men, ansvaret er plassert feil sted.