– Her er det fryktelig mye å lære, sier Gjert Ingebrigtsen etter å ha sett Narve Gilje Nordås løpe inn til femteplass i VM-finalen på 1500 meter i Glasgow.

Han og eleven er enige om hva som gikk galt før 25-åringen ble låst inne på oppløpet.

– Det ble veldig rotete, og han havner fryktelig langt bak veldig fort. Han er ikke besluttsom nok i starten, og dermed blir det veldig, veldig langt frem, sier Ingebrigtsen.

PÅ TRIBUNEN: Gjert Ingebrigtsen fulgte finalen på 1500 meter i innendørs-VM fra tribuneplass. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Raste

Etter løpet raste Nordås mot arrangørene. Han mente det var altfor mange i startfeltet.

– Jeg springer dårlig taktisk, men hva skal jeg gjøre? Hvilket alternativ har jeg når arrangøren hiver inn 14 mann i feltet? spurte Nordås.

– Det som er bra, er at jeg våger å gå for gullet. Dessverre ryker medaljen også, men jeg er villig til å ofre medalje for å gå for gull.

SLAKTET ARRANGØREN: 25-åringen var ikke nådig etter løpet. Foto: Lise Åserud / NTB

Ingebrigtsen sier mye ligger i å bli «mer intuitiv i valgene».

– Ikke tenke og kikke seg om. Det blir mye løping i bane to og tre, og det straffer seg noe voldsomt inn mot mål når man har løpt så mye lenger enn de andre.

Geordie Beamish vant løpet med tiden 3.36,54.

– Amerikanerne gjør dette ofte. Det viser resultatlisten her i dag. Det her er de veldig rutinerte på. Narve får veldig langt frem, og er ikke besluttsom nok i de avgjørende øyeblikkene, sier treneren, som like før mesterskapet snakket med pressen for første gang på en god stund – der han gjorde klart at han ikke ønsker å snakke om den pågående politisaken mot ham.

– Gleder oss noe voldsomt

Tross søndagens skuffelse satte Nordås personlig innendørsrekord da han klokket inn på 3.37,03.

– Jeg tipper at jeg på en topp dag, med hare og alt, hadde løpt på 3.31-32 i den formen jeg er i nå. Så jeg vil si jeg er i rute til utendørssesongen, der målet er ned mot 3.28.

Nå ser duoen framover.

– Innendørs er utfordrende for min del. Nå har jeg i hvert fall deltatt i et mesterskap. Det er en erfaring det også, sier Nordås.



– Nå handler det om å få kontroll på konkurransebiten. Det er det som skiller det å vinne mot det å bli nummer fem eller ti, sier Ingebrigtsen, som er optimistisk med tanke på sommerens store mesterskap.



– Ja, absolutt. Det er jeg. Det kommer til å bli veldig kjekt og vi gledes oss noe voldsomt, avslutter Ingebrigtsen.