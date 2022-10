Straffe i siste sekund sikret Kolstad-seier: – Vanvittig!

Drammen - Kolstad (29-30)

– Vanvittig avslutning på denne kampen!

Det ropte kommentator Harald Bredeli etter 59 minutter og 59 sekunder.

Etter intense sluttminutter der Drammen hentet inn en tremålsledelse fikk Kolstad straffe i siste sekund. Den satte matchvinner Sigvaldi Gudjónsson kontant i nettet, og sikret Kolstad to poeng.

Se målet i videovinduet øverst!

– Det tiende målet hans, det blir vinnermålet til Kolstad. En utrolig avslutning på denne kampen. De hadde det, var i ferd med å rote det bort, slår tilbake og sikrer fem av fem mulige seiere, sa Bredeli.

Toppscorer Gudjónsson var en fornøyd mann.

– Det var veldig deilig. En bra TV-kamp tenker jeg! Det var gøy å avgjøre på straffe til slutt, sa en smilende banens beste.

Før kampen hadde Kolstad fire kamper inn i sesongen foreløpig innfridd og toppet tabellen. Bare to poeng lenger ned kunne vi finne Drammen på delt fjerdeplass med Elverum.

Det betydde et tidlig lite toppoppgjør. Og lagene skuffet ikke.

De to fulgte hverandre som i en runde hermegås, og ingen fikk et grep om den andre. Hver gang Kolstad scoret fulgte Drammen opp, og omvendt. Og det måtte en straffe i siste sekund til for å skille de to kamphanene.

Nå troner Kolstad alene øverst, og hektet av Drammen. Og det var god stemning i intervjusonen etter kampen.

– Vi kjemper og slåss til siste slutt, og så er vi heldige nok til å få med oss seieren, sa Kolstad-trener Christan Berge.

– Dette er vel lørdagen å levere lottokupong?

– Lotto handler vel om flaks? smilte Berge.

– Ja, dette var dyktighet ja?

– Haha, takk for meg! sa Berge og lo i det han forlot intervjuet.

Kolstad nære ved å rote det bort

De to var mer eller mindre uadskillelige etter de første 30 minuttene. Åtte sekunder før pause tok Kolstad ledelsen 16-15, men åtte sekunder var et hav av tid for Drammen til å utligne. For bare fem sekunder senere stod det 16-16. Drammenserne stormet lynraskt i angrep og til og med tv-bildene rakk knapt å vise Sindre André Aho som fløy gjennom Kolstad-forsvaret og hamret inn 16-16.

– Der er Drammen vanvittige, nok en gang!, utbrøt kommentator Harald Bredeli.

– Vi henger godt med, og kampplanen fungerer fint. Det er små detaljer både offensivt og defensivt som gjør at vi gjerne kunne vært foran her, sa Drammens målvakt André Bergsholm Kristensen i pausen.

SKAPTE URO: Sindre André Aho var en håndfull for Kolstad. Foto: Beate Oma Dahle

Aho fortsatte å være en plage for Kolstad. Seks minutter inn i andre omgang skaffet 25-åringen straffe til Drammen. Det likte Kolstad-trener Christian Berge dårlig, noe dommeren fikk høre. Berge mente Aho tok for mange skritt, men oppnådde ingenting annet enn et gult kort.

Kolstad-keeper Lars Eggen Rismark bommet på straffen og hindret Drammen i å gå opp i en tomålsledelse. Det kan har vært kampavgjørende. For med ti minutter igjen var det Kolstads tur til å få samme mulighet fra syvmeteren.

Den tok toppscorer Sigvaldi Gudjónsson vare på og sendte trønderne opp til 26-24. Den ledelsen økte til 27-24 etter mål fra Magnus Gullerud.

Tremålsledelsen så ut til å holde til seier. Drammen hadde to utvisninger, men så slo de tilbake. Tre minutter før fulltid utlignet Aho til 27-27.

– På mirakuløst vis har Drammen slått tilbake. Tre mål bak og to spillere mindre!, sa Bredeli.

Og da vippet kampen igjen frem og tilbake, men i siste sekund fikk Kolstad straffe. Den satte Gudjónsson sikkert og Kolstad seiret 30-29.