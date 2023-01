Støtteordning til barn og unge merker stor pågang: – Det har skjedd noe

Mat, strøm, drivstoff og huslån blir dyrere og dyrere. Stadig flere idrettsforeldre kjemper en innbitt kamp for å beholde barnet i idretten på grunn økonomien.

TV 2 har den siste tiden rettet fokuset mot hvordan stadig flere sliter med å betale kontingenter og avgifter landet over.

Et tiltak som er gjort for å bidra til å gjøre det enklere for barn og unge å delta på fritidsaktiviteter, er Friskus.com. Her kan lag, foreninger og offentlig sektor informere om aktiviteter i en digital aktivitetskalender.

40 kommuner er med i prosjektet, og enda flere ønsker å starte opp. En av dem som benytter seg av dette er Tønsberg, som startet opp i fjor høst.

– Det skal ikke være masse styr og hurra meg rundt for at barn og unge skal få delta. Derfor har vi 61 ansatte rundt om i kommunen som kan gi ut gratisbilletter eller sette penger på barnas fritidskonto, sier ungdomskoordinator Randi Vermelid.

FUNGERER: Ungdomskoordinator Randi Vermelid i Tønsberg kommune forteller at tilbudene Friskus og fritidskonto fungerer godt i kommunen. Foto: Privat

For i tillegg til gratis aktiviteter som kino og svømming, kan barn og unge få en egen fritidskonto med opp til 2000 kroner. Pengene kan brukes på å betale medlemskontingent til sitt lag eller forening.

Et tilbud som brukes

Trenger noen utstyr, kan de få hjelp av Kirkens Bymisjon, som samarbeider med kommunen.

Tønsberg kommune har per i dag har 512 aktive fritidskontoer, og 380 kontoer som benytter seg av gratisbilletter. Hittil har kommunen hatt transaksjoner ut til barn og unge for 234 000 kroner.

– Vegrer folk seg fra å benytte tilbudet, eller blir det godt brukt?

– Tallene sier at de fleste tar kontakt. Jevnt over er folk kjempetakknemlige for tilbudet og har ikke et problem ved å benytte seg av det.

– Fordi økonomien nå er trangere for veldig mange er det kanskje ikke like tabulagt som tidligere å si at man ikke har råd, sier Vermelid.

FORKLARER: Slik fungerer fritidskontoen i Tønsberg kommune. Foto: Skjermdump Friskus.com

Ordningen i Tønsberg er slik at de som ønsker en fritidskonto tar kontakt med for eksempel en helsesykepleier på skolen, eller andre som jobber med barn og unge.

De hjelper med å tildele penger eller gratisbilletter. Vermelid forteller at mange kommuner har tatt kontakt fordi de selv ønsker å bruke en slik ordning.

Fortsetter

Ungdomskoordinatoren forteller at denne type ordning gjør at flere barn og unge fortsetter å gå på fritidsaktiviteter, selv om de vet at familiens økonomi er trang.

– Barn og unge som vokser opp i en familie der de vet at de har dårlig råd vil kanskje skåne foreldrene ved å si «jeg trenger ikke gå på en aktivitet», men med denne ordningen vet de at det ikke koster penger for mor og far.

Tønsberg er én av 40 kommuner som bruker friskus.com. Gründer og sosial entrepenør Sigrid Petersson Nedkvitne skryter av Tønsberg, og forteller at stadig flere kommuner ønsker å starte opp.

– Det er viktig fordi at fagpersonene får en samhandlingsplattform med frivilligheten, det er enkelt, tilgjengelig og synlig samtidig som det blir delt ut penger og billetter. Det er for alle, og det er viktig å skape en løsning som alle kan bruke uten at det blir stigmatiserende. Alle skal få hjelp og støtte på en diskré måte, sier Nedkvitne.

Sigrid Petersson Nedkvitne er barnevernspedagog og sosial entrepenør, og startet opp Friskus. Foto: Privat

Økning

Hun forteller at de ser en stor økning i barnefamilier som ber om hjelp.

– Det har skjedd noe. Veldig mange har ikke råd lenger, må prioritere økonomien annerledes og kanskje nedprioritere aktiviteter. Det er en stor pågang etter folk som spør om hjelp, som det ikke var tidligere, sier gründeren.

Når man betaler medlemskontingenten, ser ikke laget eller foreningen om pengene kommer fra egen nettbank eller ordningen.

– Man ikke trenger å blottlegge økonomien sin. Da vil man ikke be om hjelp. Mange i idrettsklubbene er mødre eller fedre til barn i klassen til dine barn. Med ordningen unngår folk å føle at man har et klistermerke i panna eller et fattigkort i hånda. Det er helt avgjørende at de slipper å fortelle det til så mange, sier Nedkvitne og legger til:

– Jeg tror det er nøkkelen til at folk ber om hjelp eller holder folk i foreningen.