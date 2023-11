Støtte etter brutal beskjed: – Fryktelig kjedelig

Landslagsspiller Mimmi Löfwenius Veum (29) pådro seg en stygg skade under cupfinalen i helgen.

Vålerenga opplyser tirsdag at hun har pådratt seg en alvorlig kneskade, som inkluderer skade på korsbåndet.

– Det er fryktelig kjedelig. Vi er veldig lei oss på hennes vegne, sier Ingrid Syrstad Engen til TV 2 og fortsetter:

– Hun var et så positivt innslag for oss forrige samlig og veldig artig å bli kjent med. Det er kjedelig at det ble kort tid sammen med oss, men hun har hatt en fantastisk sesong og vært veldig viktig for Vålerenga.



– KJEDELIG: Sier Ingrid Syrstad Engen. Foto: AMANDA PEROBELLI

Lagvenninne Thea Bjelde er preget.

– Det er selvfølgelig utrolig kjipt, veldig synd for Mimmi og oss. Jeg sender alle varme tanker, sier midtbanespilleren.

Bjelde glemmer ikke øyeblikket da Löfwenius skadet seg, som var i cupfinalen mot Rosenborg lørdag.

– Med måten hun skriker etterpå blir det veldig hjerteskjærende å høre og se hun gå ut på den måten. Det er ikke noe gøy uansett hvem det er. Veldig kjipt, trist, sier hun.

Vilde Bøe Risa har selv vært ute i lang tid med korsbåndsskade.

– Det er et stort tap for oss, hun var god forrige samling. Det er veldig, veldig dumt for henne. Det er typisk når man er i flytsonen, sier bergenseren.

Ifølge klubben er hun ute i minst ett år. Löfwenius Veum skal operes i løpet av desember.

– Det er helt sykt kjipt, ikke så mye mer å si enn det. Nå ønsker jeg først og fremst å fokusere på rehabiliteringen, å bli bra, så får alt det andre komme senere. Jeg skal støtte laget med hele mitt hjerte og sjel fra sidelinja i tiden fremover, sier angrepsspilleren til klubbens nettsider.

Dette er andre gang på kort tid at den norsk-svenske angrepsspilleren pådrar seg en stygg kneskade. Vinteren 2022 fikk hun korsbåndet røket.

Löfwenius Veum er født i Sverige, men har bodd i Norge siden 2014. For halvannet år siden ble hun også norsk statsborger, og i høst fikk hun debuten for det norske A-landslaget.