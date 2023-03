Stortalent klart for Bodø/Glimt: – Som en guttedrøm

SIGNERT: Petter Nosakhare Dahl har signert for Bodø/Glimt Foto: Roy-Arne Salater

Dahl har signert kontrakt med Bodø/Glimt fram til sommeren 2027.

Han reiste fredag formiddag fra Oslo til Bodø for å forhandle ferdig om de personlige betingelsene. Nå er alt i boks.

– Det er fint å være her. Det blir kjempegøy, jeg gleder meg veldig, sier Dahl til TV 2.

Da praten mellom KFUM og Bodø/Glimt startet var 19-åringen sikker på hva han ville.

– Jeg va sikker fra start. Det er den beste klubben i Norge, det er en liten guttedrøm, sier han.

Dahl forteller at det var flere klubber som var interessert, blant annet Vålerenga.

– Jeg vurderte dem ikke, jeg ville til Bodø/Glimt, sier han.

Avisa Nordland avslørte fredag morgen at KFUM hadde akseptert et bud på rundt fem millioner kroner for kantspilleren.

Dahl, populært kalt «Nosa», blir ikke værende lenge i Bodø. Han lånes nemlig umiddelbart ut igjen til KFUM, der han skal spille frem til sommeren.

– Jeg skal nå forberede meg til å komme tilbake hit på høsten, sier han.

På sikt blir 19-åringen sett på som en potensiell erstatter for Joel Mvuka (20), som er solgt til franske Lorient, men tilbake på lån i Glimt frem til sommeren.

– Det er mye å leve opp til, sier Dahl.

«Nosa» fikk gjennombruddet i Obosligaen forrige sesong med seks mål og seks målgivende pasninger, og viste frem sine styrker som hurtig og driblesterk ving.

For bare fire dager siden debuterte han for Norges U20-landslag. Det kronet han med scoring i 4-0-seieren over Romania. Dette fikk han også snakket med kommende trener, Kjetil Knutsen, om.

– Jeg har pratet med han i dag. Vi snakket om scoringen på U20-samlingen.

Han føyer seg inn i rekken av KFUM-spillere som blir solgt til Eliteserien denne vinteren. Fra før har Tore Sørås dratt til HamKam, Fredrik Kristensen Dahl har blitt Strømsgodset-spiller, og Aaron Kiil Olsen har signert for Vålerenga.

