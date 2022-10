Stormester trakk seg i protest mot Carlsen

Motstander reagerte på overraskende valg. Magnus Carlsen tas i forsvar av TV 2s ekspert, og forklarer selv at han hadde en dårlig dag.

SKAPTE VREDE: Magnus Carlsen, her fra en Champions Chess Tour-turnering. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Den aserbajdsjanske stormesteren Rauf Mamedov møtte Magnus Carlsen i en av Chess.coms Titled Tuesday-turneringer i forrige uke.

I partiet gikk Carlsen for et svært utradisjonelt åpningstrekk. Han flyttet frem den nest ytterste bonden (1...g5).

Det ville ikke Mamedov ha noe av.

– Jeg bestemte meg for ikke å fortsette. Hvis du kommer for å gjøre narr av oss, blir det uten meg, sier aserbajdsjaneren i et intervju som er oversatt av Chess24.

Han er nummer 102 på rankingen i den klassiske sjakkens verden, 215 ratingpoeng bak verdensener Carlsen.

Turneringen det vises til ble spilt på internett.

I protest ga Mamedov seg etter ett trekk. Han understreker at han har stor respekt for Carlsen, men er klar på at han synes fint lite om valget.

– Trekket 1...g5 i en turnering med premiepenger, og når det blir gjort av verdensmesteren, er feil. Det er alltid mer forventninger til en kamp mot Carlsen enn alle andre. Men i stedet, en hån, mener Mamedov.

Carlsen gjorde åpningstrekket i alle sine partier med svarte brikker, ifølge Chess24. Han forklarer at han ikke var på topp.

– Jeg vet jo egentlig at g5 er et svakt trekk, men jeg hadde en dårlig dag, skriver 31-åringen i en SMS via sin far og manager Henrik Carlsen.

Henrik Carlsen viste først til svaret han ga til NRK om samme sak:

– Magnus er opptatt med turnering, men personlig synes jeg både selve episoden og at dere lager en sak på det er litt fornøyelig.

TV 2s ekspert Maud Rødsmoen er klar på at det er et dristig valg.

– Det er jo et av de dårligste trekkene man kan gjøre, sier hun.

Hun tar imidlertid Carlsen i forsvar, og påpeker at turneringen spilles mest for underholdningens skyld.

SJAKKEKSPERT: Maud Rødsmoen frikjenner Magnus Carlsen for det dristige åpningstrekket. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det virket som at Magnus hadde som mål om å utfordre seg selv og spille litt dårligere åpninger i alle partiene, og da hadde ikke motstanderen lyst til å tape mot en sånn åpning, kommenterer hun.

Rødsmoen mener at det må være greit at Carlsen gjør slike valg.

– Hvis man ikke liker trekket motstanderen gjør, kan man prøve å vinne mot dem. Jeg synes ikke det er en veldig god grunn til å trekke seg. Det er jo ingen krav til hvilke åpninger noen skal spille, og det var jo noen spillere som klarte å slå ham. I hvert fall Nakamura, som slo Magnus ved å spille den åpningen med motsatt farge, poengterer Rødsmoen.

– Jeg hadde kanskje syntes at det var mer respektløst om Magnus hadde gjort det i en VM-match mot Jan Nepomnjasjtsjij. Da hadde det vært litt mer som at «jeg respekterer ikke deg overhodet, det blir for lett». Men når han også gjør det systematisk mot alle, har det heller ikke noe personlig mot Mamedov å gjøre, poengterer hun.

