Storkampen utsolgt: – Det viser at trønderne er med

Onsdag kommer den franske håndballstormakten PSG på Champions League-besøk til Trondheim. Det skjer foran et utsolgt Trondheim Spektrum.

– Det blir en opplevelse å få spille i et stappet Trondheim Spektrum. Det er de kulissene vi elsker som idrettsutøvere og håndballspillere. Jeg gleder meg ordentlig, sier Sander Sagosen til TV 2.

Rekord

Etter et knepent tap mot Kielce i sesongens første hjemmekamp i turneringen, har Kolstad beseiret både ungarske Pick Szeged og det tyske storlaget Kiel i spektrum. Nå skal de prøve seg på en ny skalp.

MØTER GAMLEKLUBBEN: For Sander Sagosen venter et gjensyn med gamle kjente når PSG kommer på besøk til Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

– Det er jo verdensklassespillere i alle posisjoner der også. De kampene i Champions League er toppkamper uansett hvem du møter. Det blir en tøff kamp. Det er mange superstjerner der, men jeg tror på en måte at vi har en god sjanse mot dem allikevel, sier Magnus Abelvik Rød.

I jakten på to poeng får Kolstad hjelp av 8600 tilskuere i Trondheim Spektrum, noe som betyr publikumsrekord i årets Champions League.

Franske Montpellier har den foreløpige rekorden med 7500 tilskuere i sin åpningskamp mot Barcelona.

GLEDER SEG: Trønder-duoen Sagosen og Berge ser frem til nesten 9000 Kolstad-entusiaster på tribunen. Foto: Ole Martin Wold

– Det er jo moro. Det som også er veldig moro er at publikum begynner å bli publikum. Det er piping, det er støy, det er supportere. Det er vi avhengig av. Jeg gleder meg vanvittig til å spille i de kulissene. Så skal vi komme med en god prestasjon, lover Kolstad-trener Christian Berge.

Rivende utvikling

Kolstad har et budsjettmål på 7000 tilskuere i snitt på sine Europa-hjemmekamper denne sesongen.

Etter PSG-kampen vil de være like i nærheten av det målet.

– Fra vi startet denne satsingen visste vi at ett av suksesskriteriene var å skape engasjement i Trøndelag, både for næringslivet og for trønderne. Her ser vi et veldig godt bevis på at vi virkelig er på rett vei, sier Vegard Selven til TV 2.

Kolstads markedssjef ønsker ikke å snakke om økonomien i det hele, men tallene viser klart at den trønderske storsatsingen er i ferd med å trollbinde sitt publikum.

REKORD: Med 8600 på tribunen blir Kolstads kamp mot PSG den best besøkte i Champions League denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold

Et besøkstall på 5611 mot Kielce og 5121 mot Szeged, har blitt til 7120 mot Kiel og fullsatt mot PSG.

– Det viser jo at trønderne er med. De vil være med og de vil komme i hallen for å støtte dette, det er fantastisk. Det tar tid å bygge kultur og at det skulle være fullt på første kamp var litt for godt til å være sant. Nå har det egentlig gått fortere enn vi alle hadde trodd, men det jobbes steinhardt på kontorene, sier Sagosen og legger til:

– Trønderpublikummet og trønderne generelt er glade i å komme på idrettsarrangementer som er bra. Så skal vi gå utpå der og gi full gass. Det blir som sagt en tøff oppgave, men kulissene kan vi ikke klage på.

TØFF OPPGAVE: Med seier mot den giganten Paris, vil Kolstad komme opp på samme poengsum som franskmennene. Foto: Ole Martin Wold

Før onsdagens batalje ligger Kolstad på en 5. plass i gruppe A, med seks poeng på seks kamper. Det er imidlertid kun to poeng som skiller opp til Paris på 2. plass.

– Det er litt dumt å tenke på det før du skal spille kampen, eller? Vi venter med den, avslutter Berge med et smil.