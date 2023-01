Støre: – En stor demokratisk oppgave foran oss

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen vil gjøre alt de kan for å hindre at barn faller utenfor breddeidretten på grunn av økonomi.

TV 2 har de siste dagene satt fokus på at stadig flere idrettsforeldre sliter med å betale medlemskontingenten for barna sine.

I en tid med stadig økende priser i samfunnet har flere og flere idrettslag merket at medlemskontingenten havner stadig lengre ned i bunken av regningene hos sine medlemmer. TV 2 har blant annet fortalt historien om en ung gutt som spilte fotball, og som kom slepende på en stor svart plastsekk med treningsavgiften i form av tomflasker.

Støre: – Det er ille

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har fått med seg hvordan enkelte familiers dårlige økonomi fører til at barn og unge kan miste fritidstilbud. Han lover at regjeringen vil gjøre noe med det.

– Det som er ille er om ikke alle får være med på grunn av dårlig råd. Da vil vi legge til rette for at idretten er tilgjengelig for alle, og at en økonomisk terskel ikke holder noen utenfor. Det er en stor demokratisk oppgave vi har foran oss, sier Gahr Støre til TV 2 etter helgens Idrettsgalla på Hamar.

Idrettspresident Berit Kjøll understreker at dette er noe idretten tar på alvor.

– Dette er noe vi er opptatt av, og heldigvis har familieministeren sagt at det ikke skal stå på dem når det gjelder rammer og midler for å få alle barn med, selv om de kommer fra familier med dårlig økonomi som må prioritere annerledes. Vi må tilrettelegge for å få alle med ved å få gode systemer som fanger om at den siste ungen skal med i idretten, sier hun til TV 2.

– Det er alvorlig

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) understreker at det er alvorlig om barn og unge ikke lenger kan drive med idrett på grunn av økonomi.

– Det synes jeg er alvorlig. Regjeringen vil gjøre alt vi kan for at barn og unge kan drive med fritidsaktiviteter, og vil støtte opp mot kommuner og idrettslag, som gjør en kjempejobb for å sørge for et tilbud til alle, uavhengig av bakgrunn, understreker ministeren overfor TV 2, og fortsetter:

– Vi har en historisk høy satsning med tilskudd fra staten til idretten og gir støtte til idrettslag gjennom en fritidskasse, som nettopp skal dekke kontingenten til dem som ikke kan dekke den selv. Vi har en historisk økning i denne statlige tilskuddsordningen som jeg vet at mange kommuner og idrettslag benytter seg av, fortsetter hun.

Toppe gjør det klart at denne statlige tilskuddsordningen skal være så ubyråkratisk som mulig.

– Fra vår side handler det om å gjøre det så ubyråkratisk som mulig, og at det gjøres via idrettslaget på en enkel måte, uten at familien må dokumentere at de har dårlig råd, sier hun.