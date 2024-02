Stor bredde: – Oppløftende

For første gang har en langrennsløper fra Andorra hevdet seg i Junior-VM. Resultatene i Planica trekkes fram som positive for internasjonal langrenn.

Langrennssportens død har blitt spådd mange ganger.

Norske skiløpere beskyldes for å ødelegge sporten når de tapetserer seierspallen og dominerer på den øvre delen av resultatlistene.

NORGE, FRANKRIKE OG SVEITS: Martin Kirkeberg Mørk tok sølv på 20 km fri i Planica. Gullet gikk til Frankrike, mens Sveits kapret bronsemedaljen. Foto: Borut Živulović / BoBo / NTB.

Denne uken konkurrerer neste generasjons skiløpere om edelt metall i junior- og U23-VM. Resultatlistene gleder mange langrennsentusiaster.

– Dette er veldig bra for langrennssporten og langrennssportens framtid, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad.



– Ikke bare enkeltutøvere

For selv om både Norge og Sverige som forventet har tatt gull, er det mange nasjoner som har meldt seg på i kampen om både gull-, sølv- og bronsemedaljer.

Utøvere fra seks ulike nasjoner har tatt medaljer i junior-VM.

Utøvere fra syv ulike nasjoner har tatt medaljer i U23-VM.

SVENSK GULL: Svenske Evelina Crusell tok gull på 10 km klassisk og er en lovende ung løper. Foto: Svenska Skidförbundet / BILDBYRÅN

Til sammen kommer langrennsløperne som har blitt blant de tre beste fra ti ulike land:

Canada, Finland, Tyskland, Norge, Sveits, USA, Frankrike, Sverige, Italia og Andorra.



– Det er viktig for at de andre nasjonene skal se at det er mulig. At de ikke tror det er umulig å slå de norske guttene. Det tror jeg gir inspirasjon til flere nasjoner, slik at de kan fortsette å trene og jobbe hardt for å ta steget opp, sier utviklingssjef i Skiforbundet, Per Elias Kalfoss, til TV 2.



– Finland og Tyskland leverer litt under par, men det er veldig oppløftende fra Italia, Frankrike, Andorra og Sveits, i tillegg til USA og Canada. Det er veldig gledelig å se at det jobbes så godt, og det gjelder ikke bare hos enkeltutøvere fra ulike land, det er jo hele lag som presterer godt, sier Skinstad.

Klæbo som skiskytter?

Hyller konkurrentene

Den norske troppen har tatt ti medaljer, hvor av tre gull. Aleksander Holmboe Elde, Lars Heggen og Jørgen Nordhagen er alle blitt verdensmestre den siste uken.

– De norske og svenske resultatene er bra, uten at vi dominerer fullstendig, så gleden over mellomeuropeiske og nordamerikanske resultater er mye større enn skuffelsen over at Norge ikke tar flere gull, sier Skinstad.

IMPONERTE: Jørgen Nordhagen ble juniorverdensmester etter å ha knust resten av feltet over 20 kilometer. Foto: Borut Živulović / BoBo

Utviklingssjefen ser med glede på det han omtaler som svært gode resultater for Norge i mesterskapene. Samtidig er han imponert over konkurrentene.

– Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å hylle det. Jeg tenker at det er utrolig flott for sporten. Jeg ser med glede at etterveksten er god, særlig i USA og Sveits, det er viktige land å ha med internasjonalt, sier Kalfoss.



På kvinnesiden har seks ulike nasjoner vunnet de seks gullmedaljene som er delt ut. De kvinnelige utøverne fra Norge reiste hjem uten å ha tatt gull.



– Vi ønsker å vinne vi også, men når vi ikke er altfor langt bak de som vinner, så er det absolutt flott at andre land og nasjoner melder seg på. Vi skulle gjerne vært litt høyere selv, men det har vært en fantastisk bredde og det er kjempeviktig for framtiden til internasjonal langrenn, sier Kalfoss.

SØLV OG BRONSE: Anikken Sand har hatt et flott mesterskap, og tatt sølv og bronse under junior-VM. Foto: NTB

– Det er fint at vi har et norsk juniorlag på kvinnesiden som presterer jevnt godt, men nivået i disse mesterskapene er ikke godt nok til at vi kan friskmelde norsk damelangrenn på grunn av unge og lovende utøvere. Jentene presterer godt i junior-VM, men historien har vist at det ikke er noen automatikk i at de dermed kommer til å prestere like godt på seniornivå, sier Skinstad.