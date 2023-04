Stoppet Chelsea: – Vil ikke endre oppførselen min

Chelsea-Real Madrid 0-2 (0-4 sammenlagt)

Det som skjedde på overtid i første omgang, ble trukket frem som et nøkkeløyeblikk i kampen.

Marc Cucurella fikk ballen på bakerste stolpe. I sjøstjerne-positur hindret Thibaut Courtois avslutningen fra å gå i mål.

Oppildnede Real Madrid-forsvarere omsvermet stjernekeeperen og feiret nesten som om de skulle ha scoret.

– Det var veldig viktig å holde 0-0. Hvis de går inn i garderoben med 1-0, vet vi at andre omgang blir annerledes, forklarer Courtois til BT Sport.



LIDENSKAPELIGE: Her feirer Real Madrid-forsvaret feberredningen som om det skulle vært et mål. Foto: MATTHEW CHILDS

På lignende vis som forrige gang han gjestet Stamford Bridge, ble belgieren buet mot på sin gamle hjemmearena.

– Jeg hadde fire fine år her. Jeg kommer aldri til å glemme det og skylder Chelsea mye. Det er synd at det er sånn, sier belgieren.

– Men det har gått fem år, så jeg vil ikke endre oppførselen min når det kommer til å feire mål og alt sånt, for de vil heller ikke endre deres, fortsetter Courtois.

30-åringen er klar på at han ønsker eksklubben alt godt.

– Jeg har mange venner her og håper at de kan snu situasjonen. De får kanskje en ny trener inn i sommer, får jobbet bra og kan ha en god sesong neste sesong, fortsetter han diplomatisk.

VEKKER OPPSIKT: Thibaut Courtois kysset tilsynelatende Real Madrid-logoen foran Chelsea-fansen før de gikk inn til pause, noe som begeistret Madrid-supportere stort i sosiale medier. Foto: TV 2 Play.

Spesiell scoring: – For å terge

London-klubben, som har slitt voldsomt i angrep de siste månedene, kom til flere sjanser mot Real Madrid.

Men var det ikke svake avslutninger, var det en strålende Courtois i Real Madrid-buret.

Så, i en god Chelsea-periode, kontret Real Madrid inn 1-0. Rodrygo fikk æren av å sette ballen i mål fra kloss hold.

Samme mann drepte det lille som var igjen av Chelsea-håp ti minutter før full tid. Han ble spilt fri på åpent mål og tok attpåtil et touch før han rullet ballen inn.

– Bare for å terge, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

– Det angrepet er det nærmeste du kommer latterliggjøring av en motstander i Champions League, istemte ekspertkommentator Brede Hangeland.

Se video her:

Kalles «pinlig»

Frank Lampard har nå tapt fire av fire kamper etter at han tok over som Chelseas vikarmanager.

Til slutt hadde London-klubben lite å stille opp med mot Real Madrid.

– Nå er dette avgjort, men det er ganske pinlig å ryke ut av en kvartfinale i Champions League på den måten, der jeg tipper at Real Madrid aldri har følt seg truet, kommenterte Hangeland.

Lampard ergrer seg over at de ikke tok sjansene, men ser noe positivt i den første timen av kampen.

– Vi ga dem mye problemer på kantene. Det var første kampen siden jeg kom tilbake der jeg følte at vi sa ting før kampen og virkelig implementerte dem. Det er et must for oss resten av sesongen, sier Lampard til BT Sport.

Real Madrid skal møte Manchester City eller Bayern München i semifinalen.

City har et glimrende utgangspunkt med 3-0 fra hjemmekampen. Se returoppgjøret onsdag fra kl. 20.00 på TV 2 Play.