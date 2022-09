Stolt over sønnen: – Nesten litt for snill

Casper Ruud blir hyllet verden over etter finaletapet i US Open. Både for tennisen, men aller mest for hvordan han oppførte seg.

STOLT: Christian Ruud er nå far til en verdenstoer i tennis. Her fra semifinalen i US Open mot Karen Khatsjanov. Foto: John Minchillo

Særlig to situasjoner trekkes frem fra alle som så US Open-finalen mellom Casper Ruud og Carlos Alcaraz. I det åttende gamet fikk angivelig Ruud et poeng, men så ble det prat blant spillerne og dommer rundt nettet.

Da viste det seg at Ruud umiddelbart forklarte at det hadde vært en dobbelsprett på sin side, noe som nærmest var umulig å se selv på reprisen. Nordmannen fikk øredøvende applaus fra Arthur Ashe Stadium og Alcaraz selv pekte på Ruud og gestikulerte applaus for å hedre sportsånden til nordmannen.

– Jeg blir stolt av han. Han er en snill gutt. Nesten litt for snill. Jeg vet ikke om jeg hadde gitt fra meg det poenget. Det er fair play og noe han setter høyt. Han viser det i dag. Han er en bra fyr, sier en stolt pappa Christian Ruud til TV 2 noen timer etter finalen.

Både aktive spillere, tidligere spillere, journalister og tennis-interesserte har hyllet nordmannen i sosiale medier.

Etter finaletapet ble 23-åringen fra Snarøya gratulert i intervjuet fra arrangøren. Da stoppet nordmannen opp og var klar på at tennis ikke var så viktig på en dag som denne.

Finalen ble nemlig spilt 11. september. For 21 år siden på samme dag ble USA rammet av et terrorangrep. Fire fly ble kapret for selvmordsoppdrag hvor nesten 3000 mennesker mistet livet.

– Før vi snakker om tennis vil jeg si at jeg vet at dette er en emosjonell dag for amerikanerne. Jeg sender mine bønner til alle som mistet livet denne tragiske dagen, sa Casper Ruud til stor applaus.

Christian Ruud forteller at hendelsen nok satte stort preg på sønnen, det til tross for at han bare var et par år gammel. De var sammen og så markeringen i New York.

Analysesjef i Team Ruud, Øivind Sørvald, har mange bekjente gjennom mange år i tennisen. Han forteller til TV 2 at innboksen nærmest har gått i hundre etter finalen.

– De lurer på hvilken type han er. Verdiene han viser når han gir bort et poeng og prater som han gjør... Han er tvers gjennom et godt menneske og en god tennisspiller, sier Sørvald.

Pappa Ruud er nå trener til en verdenstoer i idretten som har vært en stor del av hele hans liv. 50-åringen beskriver det hele som «litt uvirkelig».

Målet for året var å nå én kvartfinale i en Grand Slam-turnering. Det etter et 2021 med fem titler, men skuffelsen over Grand Slam-turneringene var stor. Kvartfinale så de på som realistisk. Nå står de igjen med to finaler som fasit.

– Er det skuffelse eller glede dere kjenner på nå etter finaletapet?

– Det er vanskelig å være for skuffet, men ja... Vi følte vi hadde sjansen og det kunne sett annerledes ut om det tredje settet hadde gått inn. Men Casper gjør sitt beste og jeg synes han biter godt fra seg. Det var en verdig finale og han viser at han kanskje har tatt steg siden forrige gang han sto i en Grand Slam-finale.