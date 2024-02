Stöckl om misnøye: – Kjenner meg ikke igjen

NRK erfarer at det innad i hopplandslaget er misnøye med Alexander Stöckl. Østerrikeren har vært norsk landslagstrener siden 2011.

Ifølge VG var Stöckl i møte med den sentrale ledelsen i skiforbundet onsdag.

Etter det avisen forstår skal flere av utøverne på landslaget, samt noen utøvere på nivå to i norsk hoppsport, ha sendt et brev om Stöckl til hoppkomiteen i Norges Skiforbund.

– Jeg har lest brevet og kan ikke si noe før jeg har pratet med utøverne. Det er veldig overraskende. Jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i brevet, sier Stöckl til TV 2.

FRUSTRERT: Alexander Stöckl har hatt flust av gode år som landslagstrener for Norge. Denne sesongen har det vært få høydepunkter. Her fra rennet i Lillehammer. Foto: Geir Olsen

– Det går på min lederstil og at resultatene uteblir.

– Er det naturlig at det blir slitasje etter så mange år som landslagstrener?

– Nei, det handler om at resultatene ikke er gode nok.



– Det er beklagelig at det kommer nå, slik at jeg ikke får satt med ned med utøverne og tatt en samtale.



Varsler prat

Treneren sier at han skal snakke med utøverne når de kommer hjem fra verdenscuprennet i Japan.

– Vi skal ta en prat sammen, så tar vi det derfra.

Østerrikeren var ikke med på forrige verdenscuprenn i Lake Placid og han skal heller ikke være med neste helg i Sapporo.



Stöckl sier til TV 2 at han planlegger å bli med til rennet i Oberstdorf i slutten av måneden.

– Opprinnelig er det planen, sier 50-åringen.

– Har vært i unntakstilstand over lang tid

Avtroppende sportssjef Clas Brede Bråthen mener hoppleiren trenger mer oversikt over situasjonen.

– Etter at utøverne og Alex har fått snakket sammen, så vet vi mer. Hvis de trenger bistand fra meg, bidrar jeg gjerne det, sier Bråthen til TV 2.



– CV-en til Alex taler for seg. Det er ikke noe tvil om at han er en god nok trener.



TETTE BÅND: Clas Brede Bråthen og trener Alexander Stöckl har samarbeidet tett helt siden 2011. Her er duoen sammen før hoppuka. Foto: Geir Olsen

– Har du hørt om misnøyen?

– Ja, jeg har hørt om den, men ikke fra utøverne. Så jeg vil ikke si noe om det, fordi det kommer ikke fra kilden selv.

– Er det naturlig at det kommer slitasje etter så mange år som landslagstrener?

– Det er unaturlig at det ikke blir det.



– Jeg syns det er vanskelig å spekulere i årsaken, men jeg tror til alles forsvar, så er vi en organisasjon som har vært i en unntakstilstand over lang tid nå. Da blir det uryddigheter som vi må håndtere. Men det er ikke noe tvil om at alle har god dokumentasjon på at de klarer å prestere på øverste nivå.



Svak sesong

Inneværende hoppsesong har vært en nedtur for det norske laget. Under VM i skiflygning ble det ingen medaljer.

Johann André Forfang sørget for sesongens eneste verdenscupseier for Norge da han vant i Willingen tidligere denne måneden.

Stöckl har opprinnelig kontrakt til 2026.

Stine Aaseth Korsen, som er leder i hoppkomiteen, har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

