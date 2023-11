Stjernens stikk til håndballgutta

Norge skal yppe seg mot verdens beste håndballspillere denne uka. Og Niklas Landin har et klart ønske til Sander Sagosen.

I et lett novemberregn ankom det danske stjernegalleriet Bergen, onsdag kveld.

– Dette var som forventet, men jeg har sett Bergen i sol også altså, sier danskenes stjernekeeper, Niklas Landin.



Sammen med sine danske verdensmestere, et spansk lag som har ridd Norge som en mare siden midten av 90-tallet og et Nederland på vei opp på håndballstigen er det et meget stjernetungt mannskap håndballgutta skal få bryne seg på denne uka.

– Det er nasjoner som er og har vært i verdenstoppen lenge. Jeg synes det er spennende at vi får møte såpass god motstand før det smeller i januar, sier Norge og Kolstads, Magnus Abelvik Rød.



–Vi møter tre veldig, veldig gode lag. Verdens beste landslag i Danmark som vi får testet oss mot først, sier Sander Sagosen.

Gjensyn med gamle kolleger

Sagosen spilte med den danske superstjernen, Mikkel Hansen i PSG og med en av verdens beste keepere, Niklas Landin. i Kiel.

EN AV VERDENS BESTE: Niklas Landin holder fremdeles et meget høyt nivå i det danske buret Foto: Annegret Hilse

– Niklas og Mikkel er to enormt gode spillere med enorm erfaring. Det blir artig å bryne seg på de og på Danmark som regjerende verdensmestere. Det blir artig, sier Kolstad-spilleren.

I likhet med Sagosen har stjernene også vendt hjem, til Danmark og til Aalborg. For bare en uke siden fikk Kolstad bryne seg på det danske storlaget i Champions League, men tapte med to mål til tross for ti Sagosen-fulltreffere.

–Han var uhyggelig god da vi møtte de i Champions League. Sander er bare en fantastisk spiller og det håper jeg jo innerst inne han bare fortsetter med, men han kan vente med å gjøre det til etter vår kamp, sier Niklas Landin.



10 MÅL: Kolstad tapte duellem med Aalborg til tross for ti Sagosen-scoringer Foto: Henning Bagger,Ritzau Scanpix

Skapte furore da de vendte hjem

Landin og Mikkel Hansen har skapt kaos i den danske klubben. Ekstra seter måtte settes inn i danskenes storstue da stjernene vendte hjem.

– Det gir et overskudd å komme hjem, men det er ikke bare å komme hjem og levere. Det er store forventninger knyttet til deg og mange har mange meninger om alle dine prestasjoner og alt du gjør, sier Landin.

Håndballguttas Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold spiller daglig sammen med de to danske stjernene i Aalborg. Kantduoen har merket en markant forandring i interesse rundt laget etter at spesielt Hansen sluttet seg til den danske toppklubben.

– Det er et sirkus rundt Mikkel. Det er mest positivt, men også litt mer fokus på andre ting enn kun håndball, sier Bjørnsen i den nyeste episoden av «Kommentatorbua».

– På hjemmekamper har det alltid vært mye interesse fra mange fans, men man merker det mer på bortekamper. Da flytter lagene inn i andre arenaer for å få plass til flere tilskuere. Vi blir stående der i kanskje ti minutter og skrive autografer, men så er det noen som flår og river i Niklas Landin og Mikkel Hansen for å få en bit. Man merker at det er en ekstremt stor interesse rundt Aalborg om dagen, legger Barthold til.

Mikkel Hansen har vært sykemeldt på grunn av stressymptomer etter VM i januar, men kom nylig tilbake til Aalborg og spiller nå sin første landskamp på ni måneder.

De norske profilene som vendte hjem til Kolstad opplevde et tøft kjør i sine europeiske klubber med hard belastning og mange timer på veien. Sander Sagosen mener returen til Norge har gitt han mer overskudd.

– Den totale reiseveien og belastningen der nå er vesentlig mye mindre så kroppen har det veldig, veldig bra. Nå kommer jeg til samling uten små vondt her og der så jeg har masse overskudd. Jeg føler meg fysisk bra så det er artig å spille håndball.

– Gjør returen det til at du kan spille håndball lenger?

– Jeg håper det og at jeg skal spille håndball i mange år fremover. For min del og kanskje de andre som har vendt hjem, kan jeg kanskje holde et høyere og mer stabilt nivå gjennom hele sesongen.

TRIPLE MESTERE: Danmark jubler etter å ha vunnet sitt tredje strake VM-trofè Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Og den ekstra energien kommer godt med mot det danske storlaget som har virket nærmest uslåelig for Norge i lang, lang tid. Bare på de siste elleve kampene lagene imellom har Norge kun vunnet én. Det var en treningskamp i januar for snart tre år siden.

– Det har i hvert fall gått fint for oss de gangene vi har møtt Norge og det håper jeg også at det fortsetter på den måten, gliser Landin.