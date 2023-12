Stjernens kone: – Det er ikke kult

Danske Jonas Vingegaard har tatt sykkelverden med storm. To år på rad har 27-åringen fra Hillerslev vunnet Tour de France.

Det fører med seg økt stjernestatus, som kona og manager Trine Marie Hansen har fått erfare.

– Jeg synes ikke det er kult, røper Hansen til avisa B.T. om oppmerksomheten.

IKKE FAN: Trine Marie Hansen prøver å begrense tiden i rampelyset. Foto: Mads Claus Rasmussen / AFP

– Veldig begrenset

Derfor stiller ikke Vingegaards utvalgte opp på hva som helst.

– Jeg holder meg til det jeg føler jeg må i media. Ellers vil jeg ikke være der, men jeg føler også at jeg må gi litt sammen med Jonas, forteller hun og fortsetter:

– For ikke å stresse og at det skal ta for mye av våre liv, er det noe vi gjør veldig begrenset.

Under har ektemannen delt et bilde av familien fra en tidligere julefeiring:

Stjernekona holder seg til et fåtall antall mennesker.

– De som gir oss sjelefred. Som gir energi i stedet for å ta, hvis man skal si det enkelt, forklarer Hansen.

Flyttet

Sammen har paret datteren Frida. I november ble det kjent at trioen flyttet til Sveits.

– Jeg synes helt klart det hjelper at vi ikke har reist så mye rundt som vi har gjort tidligere, uttalte Jonas Vingegaard til danske TV 2 Sport om forskjellen.

27-åringen vant sin andre Tour de France etter en ellevill duell mot Tadej Pogacar i sommer. Men i høstens Vuelta a España måtte dansken se seg slått av lagkamerat og hjelperytter Sepp Kuss.

Under rittet ble Vingegaard hyllet for å ofre seg for amerikaneren.

– Det er den holdningen jeg hele tiden har hatt, at vi skal stå bak Sepp og sørge for at han vinner, sa Jumbo-Visma-stjernen til danske TV 2.