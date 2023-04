Stjernens gravide kone etter bråket: – Det knuser hjertet mitt

KAMPHANER: Federico Valverde og Alex Baena hadde flere tøffe dueller under lørdagens kamp. Etter kampslutt eskalerte det. Foto: Jose Breton

– Det finnes grenser. Det er ikke alt man kan tillate seg i fotball eller i livet, skriver Mina Bonino på Twitter.

Bonino er konen til Real Madrid-stjernen Federico Valverde, som er i hardt vært etter helgens kamp.

For etter tapet mot Villarreal lørdag kveld skal Federico Valverde ha slått til motspiller Álex Baena. Opptrinnet skal ha skjedd på parkeringsplassen utenfor stadion etter kampslutt.

Senere bekreftet Villarreal at Baena hadde anmeldt Valverde til politiet.

Nå har Valverdes gravide kone, den argentinske journalisten Mina Bonino, skrevet en lang tråd på sin Twitter-konto der hun forteller hvordan situasjonen har gått inn på henne.

– Forestill deg at jeg fra begynnelsen av januar til 10. februar ligger i sengen min hver dag med en baby i magen. En baby som jeg ikke vet om kommer til å bli født. Forestill deg hodet mitt og hva jeg må gå gjennom.

Bonino opplevde problemer tidligere i svangerskapet og det var stor usikkerhet om barnet ville overleve. Senere kom heldigvis beskjeden om at ting så bra ut.

– Forestill deg så at man kommer seg gjennom det og at man deretter må lese at vi skal ha utnyttet en ulykke. Det knuser hjertet mitt, skriver hun.

Bråket mellom fotballspillerne stammer fra en tidligere konfrontasjon mellom de to, som angivelig fant sted under den siste kampen mellom lagene i januar. Baena skal deretter ha ytret fornærmelser mot uruguayanerens familie og ufødte sønn.

Lørdagens konfrontasjon skal ha eskalert og kulminert i at Valverde angivelig slo til Baena.

Villarreal-spilleren Baena har senere nektet for at han har sagt noe om Real Madrid-spillerens familie. Hans familie skal også ha mottatt drapstrusler etter helgens bråk. Det skriver spilleren på Twitter.

Federico Valverde har foreløpig ikke uttalt seg etter søndagens tumulter.

Onsdag spiller Real Madrid kvartfinale i Champions League mot Chelsea. Den ser du på TV 2 Sport 1 og Play onsdag fra kl. 20.