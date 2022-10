Stjernens datter: – Kan ikke tro det

Se bildene fra den røde løperen under Ballon d'Or-utdelingen i Paris.

I EKSTASE: Trinity Rodman, som først debuterte for A-landslaget til USA i år, var svært glad for å være nominert til Gullballen. Foto: FRANCK FIFE

Selv om Erling Braut Haaland glimret med sitt fravær, kom stjernene på rad og rekke.

Manchester City-kompisene Kevin De Bruyne og Éderson hadde med seg familiene sine på utdelingen.

RØD LØPER: Kevin De Bruyne og Éderson hadde med seg sine kjære til Paris. Foto: FRANCK FIFE

De fikk seg også en god latter da det ble dratt en Haaland-spøk fra scenen:

Alexia Putellas vant kvinnenes pris for andre år på rad. Norges håp, Ada Hegerberg, kom på sjuendeplass i kåringen.

VINNER: Alexia Putellas mistet EM på grunn av en skade, men ble uansett hyllet som verdens beste spiller. Foto: Francois Mori Les mer

Kåringens yngste i ekstase

Trinity Rodman var den yngste i kåringen på kvinnesiden. Den 20 år gamle spissen er datteren til den tidligere basketstjernen Dennis Rodman.

– Jeg kan ikke engang tro at jeg var nominert. At jeg skal være rundt så store spillere, og å være blant de nominerte ... jeg har så stor respekt for dem, sa Rodman da hun ble intervjuet på den røde løperen.

20-åringen, som spiller for Washington Spirit, ble nummer 18 i kåringen. Hun blir beskrevet som det amerikanske landslagets fremtid.

Hun har tidligere uttalt at hun ikke har hatt det «beste forholdet» til kjendisfaren.

– Faren min spiller ikke en stor rolle i livet mitt i det hele tatt, og de fleste vet ikke det, skrev hun på Instagram for et år siden, da faren overrasket henne under en viktig kamp i november i fjor.

– Det går måneder, om ikke år, uten at jeg ser ham eller snakker med ham. Å være i rampelyset har vært tøft for oss, både ham og meg, skrev Rodman.

OMSTRIDT STJERNE: Dennis Rodman ble vel så kjent for sine stunt utenfor basketballbanen som på. Han var en stor del av Netflix-dokumentaren «The Last Dance». Foto: AP Photo.

Benzema vakte oppsikt

Karim Benzema (34) vant prisen på herresiden. Som den store favoritten i forkant, var han den alle ville ha en bit av på den røde løperen.

Franskmannen kom sammen med lagkompis Thibaut Courtois, som vant prisen for beste keeper.