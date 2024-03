Stjernenes helsetrend sprer seg: – Det gikk opp et lys for meg

I går fortalte TV 2 om Molde-stjernen Fredrik Gulbrandsen (31) som har tatt drastiske grep for å forlenge fotballkarrieren.

Men Gulbrandsen er langt ifra den eneste norske fotballspilleren som har tatt grep utenom det vanlige for å stille best mulig forberedt på fotballbanen.

I løpet av flere uker på treningsleir i Marbella, der luksusyachter, Rolex-klokker og dyre smykker har pleid å være normalen, har TV 2 merket en økende trend blant norske fotballspillere.

ALLTID PÅ: På venstre hånd er Sivert Heltne Nilsens nye hjelpemiddel festet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Klokkene og ringene flere spillere bruker nå, har nemlig en helt annen effekt enn å vise fram luksus.

– Det gikk kanskje opp for meg da jeg var i kontraktsforhandlinger, og jeg merket at jeg ikke var så attraktiv lenger, sier Sivert Heltne Nilsen.

– Nå prøver jeg virkelig å ikke kaste borte et eneste sekund, forteller Brann-profilen i Eliteserie-podkasten «Spiss Vinkel».

Hos eliteseriekollega Strømsgodset er innstillingen den samme hos 13-millionersmannen Elias Hoff Melkersen.

– Jeg går all in, sier 21-åringen om livet som såkalt 24-timersutøver.

Hundre prosent søvnkvalitet

For å ikke kaste bort et eneste sekund, har Sivert Heltne Nilsen gått til innkjøp av et såkalt aktivitetsarmbånd.

– Den måler stressnivået, søvnen og restitusjonstid – tre ting man skal score høyt på, forklarer Branns midtbaneterrier.

Da han i fjor vinter ble far for første gang, fryktet han for søvnkvaliteten.

– Nå har jeg kontroll over hvor bra jeg sover om natten. Armbåndet har hjulpet meg til å bli mer bevisst på søvnen, for jeg har ikke lyst til at det skal bli en greie som ødelegger sesongen eller karrieren generelt, sier han.

VENSTRE ARM: Slik ser armbåndet til Sivert Heltne Nilsen ut. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

På treningsleir i Marbella, der dette intervjuet ble gjort, virket ikke søvnen å være noe problem:

Ni timer og 15 minutter, med hundre prosent søvnkvalitet, viste nemlig Heltne Nilsens oversikt på mobilen.

– En tøff dag i går, kommenterer han selv.

I Strømsgodset bruker ikke Hoff Melkersen et armbånd, men en såkalt «Oura smart ring». Den har samme effekt, og måler dessuten både hjertefrekvens og kroppstemperatur.

– Jeg prøver alltid å finne marginer i det jeg gjør, sier Hoff Melkersen.

MÅLER ALT: Dette er ringen Elias Hoff Melkersen bruker. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Haaland har satt ny standard

Det betyr at han hele tiden tar bevisste valg for å sørge for at tallene hans skal være best mulig.

– Jeg spiser minst mulig prosessert mat. Ikke sukker. Mye frukt. Det handler om å være klar til trening, være opplagt. Slik at man kan trene med best mulig kvalitet, sier han.

Han forteller at han gjennom hele oppveksten har tatt bevisste valg.

– For eksempel at du ikke kan henge med kompisene dine til sent på kveld, fordi du må hjem for å sove de timene du trenger, sier han.

I Bergen forteller Sivert Heltne Nilsen at prosessen med å gjøre seg klar for kvelden starter flere timer før sengetid.

– Jeg prøver å legge til rette for det: Jeg slukker lyset og tar på meg «Elton John-brillene». Det hjelper på, sier han.



SPESIALBRILLER: Lagkamerat Kyle Walker stusset da Erling Braut Haaland satt på City-bussen med disse brillene. – Hva skjer her, skrev han på Instagram-story. Foto: Kylewalker2/Instagram

Med det sikter han til såkalte blålysbriller, med røde glass, som bidrar til å filtrere bort blått lys fra eksempelvis TV og mobiler. Det er briller blant annet Erling Braut Haaland benytter seg av.

– Jeg tror Haaland har bidratt til å sette en ny standard. Han sa vel i et intervju (med Viaplay) at han spiste rent kjøtt, og ikke ultra-prosessert mat, sier Heltne Nilsen.

– Må henge med

Ifølge Heltne Nilsen er hans gamle lagkamerat fra Hødd, landslagsspiller Fredrik Aursnes opptatt av det samme. I Brann forteller han at Bård Finne og Martin Helland har det samme armbåndet som han.

Da Amahl Pellegrino – Eliteseriens store målmaskin de siste årene – ble presentert for San Jose Eartquakes nylig, ble han avbildet med det samme armbåndet.

From Norway to San Jose 🇳🇴.



Year 1 for @AmahlPellegrino. pic.twitter.com/Ie9nqt2hWs — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) February 23, 2024

Eksemplene er langt flere – og tendensen er tydelig: GPS-målingene som klubbene ofte har på treningsfeltet, som måler blant annet sprinter og antall meter løpt, er ikke lenger nok for fotballprofilene.

– Jeg føler alt blir tilrettelagt litt mer profesjonelt. Skal man henge med, så er det små detaljer man må henge med på hele tiden. Dette er bare en liten del av det, sier han.

Sivert Heltne Nilsen påpeker at det ikke vil være like enkelt for fotballspillere nedover i divisjonssystemet å være like detaljorientert som han har mulighet til.

Selv mener han vinterens fokus har høstet frukter. Kombinert med mer styrketrening målte han i vinter sin høyeste toppfart noen gang, røper han.

– Jeg føler meg veldig mentalt fokusert inn mot denne sesongen, sier Brann-kapteinen.

Lege: – Må finne en balanse

Tidligere A-landslagslege Asle Kjellsen har fulgt utviklingen i toppfotballen tett.

Han poengterer at måleinstrumenter kan være nyttig for enkelte, men advarer mot én ting.

– Man må finne en balanse. Dersom man blir for opptatt av det, så kan det gå utover søvnen og skape stress. Det beste er en naturlig søvn, og da er det tiltakene, og ikke instrumentene i seg selv, som kan hjelpe med det, sier Kjellsen til TV 2.

SER UTVIKLINGEN: Ortoped Asle Kjellsen på Privathospitalet Fana Medisinske Senter, avbildet under et annet TV 2-intervju. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han har jobbet tett med Erling Braut Haaland gjennom tiden på A-landslaget og ungdomslandslagene.

Kjellsen avviser ikke at de ulike helsegrepene kan gi fordeler, men er klar på at det ikke avgjør hvorvidt en spiller kan nå toppe av europeisk fotball.

– For en ung spiller er det ikke dét som bestemmer om man når Premier League. Jeg har hatt utøvere som har vært sykelig opptatt av måling, registrering og kosthold, sier han, og fortsetter:

– Det kan gå utover trening, prestasjoner, og den mentale helsen. Når utøvere har vært for opptatt av dette, så har det fått konsekvenser sportslig og helsemessig.

STOR ERFARING: Kjellsen var selv fotballspiller, og var A-landslagslege. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tematikken diskuterte han mye med Haaland da han jobbet på landslaget.

– Erling har gjort mye som har vært rett for ham. For han har det handlet mye om systematikk, og ha en struktur på hverdagen. Men det er ikke det som har gjort Eling så god, understreker den tidligere A-landslagslegen.

Kjellsen kommer avslutningsvis med noen råd til unge utøvere som følger utviklingen.

– Det handler om å ha et sammensatt kosthold. Prøv å ha et naturlig forhold til hva som er rett og galt, og velg det som er naturlig for deg i din hverdag, sier han, mens han understreker at de ulike helsetiltakene kan være positivt.