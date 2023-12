Stjernene sviktet i norsk nøkkelkamp: – Irriterer meg

Frankrike – Norge 24-23 (12–12)

De norske håndballjentene har gått fra storseier til storseier mot middelmådig motstand så langt i VM.

I den siste kampen i mellomspillet, i gruppefinalen mot Frankrike, fikk de for alvor motstand. I en kamp som var tett og jevn i seksti minutter, trakk de franske jentene til slutt det lengste strået og vant 24-23.

Med det blir veien til finalen langt tyngre for Norge, som møter Nederland i kvartfinalen.

– Først og fremst er jeg veldig skuffet. Det er ikke moro å tape håndballkamper. I alle fall når jeg føler at vi aldri når nivået vi egentlig er på. Personlig, men også kollektivt, sier Henny Reistad til TV 2.

Hun mener keeperne reddet Norge.

– Jeg synes vi taper i angrep i dag, sier Silje Solberg-Østhassel.

FRUSTRERT DUO: Henny Ella Reistad og Nora Mørk etter VM-kampen i hovedrunden mellom Frankrike og Norge i Trondheim Spektrum. Foto: Beate Oma Dahle

– Det er aldri gøy å tape. Vi må ta med oss det gode. Det er gøy å spille en tett og jevn kamp. Vi får presset oss godt, men vi får rette oss opp i noen ting, så skal vi være klar til å slå Nederland, sier Katrine Lunde.

– Vi er helt nødt til å reise oss i kvartfinalen, mener Nora Mørk.

Forrykende start

De norske jentene viste allerede fra start at de hadde planer om å vise seg frem i Trondheim Spektrum denne søndagskvelden. Før tre minutter var spilt sto det 3–0 til vertene, mens Frankrike ble stoppet av en påskrudd Silje Solberg-Østhassel.



Etter en forrykende åpning begynte imidlertid missene å komme også for de norske nøkkelspillerne, som måtte se Frankrike komme stadig nærmere. Et drøyt kvarter ut i omgangen hadde franskmennene snudd 0–3 til 8–7 ledelse.

STO FREM: En Katrine Lunde med flere gode redninger holdt tidvis Norge inne i kampen mot Frankrike. Foto: Beate Oma Dahle

Mens hærførere som Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad leverte til sammen fem feil og to skuddbom etter én scoring hver innledningsvis, sørget en god Katrine Lunde for å holde Norge inn i kampen med tre redninger på tampen av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 12–12.

Stillingskrig

Norge fortsatte å slite også etter pause. Etter å ha tatt ledelsen 14–13 ved Stine Skogrand, tapte de norske jentene de neste minuttene 0–4 og Frankrike var med det tre mål foran.

Midtveis i andre omgang begynte så de norske stjernene å våkne. Silje Solberg og Katrine Lunde gjorde det de skulle bakerst, mens Mørk, Oftedal, og Reistad sørget for balanse i det berømte regnskapet.

Etter Reistads 19–19 scoring fulgte de to lagene hverandre som skygger, helt til Vilde Ingstad sørget for 22-21 med sin fjerde scoring og Norge var i ledelsen for første gang etter hvilen.

Men det ville seg ikke for Norge i Trondheim Spektrum. De franske jentene viste styrke og vant 24-23. Nå venter Nederland i kvartfinalen for Norge, mens Frankrike møter Tsjekkia.

– Når vi først kjente på ordentlig motstand, så ble det for tøft, sier Stine Bredal Oftedal.

KJEMPET UT AV STILEN: Norges Stine Bredal Oftedal under VM-kampen i hovedrunden mellom Frankrike og Norge i Trondheim Spektrum. Foto: Beate Oma Dahle

Hun fortsetter:

– Det var et velspillende fransk lag. Man merket at de har vært taktisk gode på hvordan vi har spilt. Da klarer vi ikke finne flyten. Det irriterer meg.

– Stjernene sviktet?

– Det er toppidrett. Det å putte stjernene sviktet ... Hvis det å tape med ett mål mot Frankrike, så får dere kalle det det. Det er helt greit for meg. Vi ønsker å være bedre. Det er ingen tvil. Det vet jeg at vi kommer til å se fryktelig mye på.