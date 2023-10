Stjernene storspilte i Kolstad-seier: – I harnisk!

Sander Sagosen og Torbjørn Bergerud ordnet Kolstad-seier under håndballfesten i Håkons Hall.

Elverum-Kolstad 27-32

– Det var deilig. En kul atmosfære og en kul kamp, sier Sagosen til TV 2.

– Jeg synes vi er det klart beste laget i dag, og har en fin ro gjennom hele kampen, fortsetter han.

TOPPSCORER: Sander Sagosen scoret sju mål, som var flest av alle. Foto: Fredrik Varfjell

Sagosen med målshow

Midtveis i første omgang så Kolstad ut til å rykke ifra. Trønderne opparbeidet seg en ledelse på fire mål.

Men da Kolstad pådro seg flere utvisninger, og Antonio Serradilla i tillegg scoret to kjappe helt mot tampen av første omgang, sørget det for at Kolstad bare hadde ett mål å gå på.

Omgangen bød også på høy temperatur:

Midtveis i andre omgang hadde Kolstad en ny god periode, der trønderne økte ledelsen til sju mål på det meste, anført av Sander Sagosen.

Stjernespilleren ble toppscorer med sju mål. Fem av dem scoret han etter pause.

– I harnisk

Bakerst på banen stod også Torbjørn Bergerud en svært god kamp.

Trener Christian Berge gir målvakten mye ros.

Han bet seg også merke i hvordan Bergerud reagerte de gangene forsvaret ikke klarte å presse Elverum-spillerne til dårlige avslutninger.

– Det var tøft utpå der. Vi klarer å dra ifra, og så står Torbjørn veldig bra en periode og tar skuddene som kommer. Og så får vi de litt i de avslutningene som vi ønsker òg. Jeg ser at Torbjørn er i harnisk når han ikke får dem, sier Kolstad-trener Christian Berge med et glimt i øyet.

OPPTUR: Kolstad har hatt en rufsete sesonginnledning til dem å være med både uavgjort og tap. Lørdag hadde imidlertid trener Christian Berge mye å være fornøyd med. Foto: Fredrik Varfjell

Alt i alt var Bergerud fornøyd med forsvarsspillet.

– Jeg synes vi står veldig bra bakover i seks mot seks. Men vi har noen perioder i første omgang hvor det blir litt mange utvisningsperioder, og de får løpt noe kontra på oss. Det er det som gjør at de kommer litt mer inn i kampen igjen. Men det får vi lukket ned for i andre omgang, analyserer keeperstjernen.

Elverum-profil Tobias Grøndahl ergrer seg over tapet.

– Jeg synes egentlig vi gjør mye riktig store deler av kampen. Men sliter litt med detaljer, og enkelt og greit det å sette ballen i mål. Bergerud er jo helt umulig i dag, sukker Grøndahl.

På motsatt side av banen stod Elverum-målvakt Robin Haug for et av kampens høydepunkter:

Resultatet betyr at Kolstad foreløpig er på tabelltopp. Drammen har like mange poeng, men én kamp mindre spilt.

Elverum er på tredjeplass, ett poeng bak.