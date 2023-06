Stjernene falt pladask: – Aldri følt meg så tiltrukket

Tennisstjernene Stefanos Tsitsipas (24) og Paula Badosa (25) har funnet kjærligheten.

– Ja, vi er et par. Men ikke bare det. Vi er sjelevenner. Det er slik det skal defineres. Det er veldig sjelden du finner din sjelevenn. Hvis du spør Paula, vil hun fortelle deg nøyaktig det samme, sier Tsitsipas til Bild.

Spekulasjonen om romansen har pågått en stund, Badosa er blitt observert på Tsitsipas-kamp og det har kommet stadige hint på Instagram-kontoene til turtelduene.

– Aldri følt meg så tiltrukket

Forrige helg sørget de for at det ikke lenger var noen tvil. Paret opprettet en felles Instagram-konto kalt «tsitsidosa».

– Jeg har møtt mange kvinner i mitt liv, og jeg kan med sikkerhet si at jeg aldri har følt meg så tiltrukket og funnet så mye skjønnhet og interesse i en kvinne. Jeg fortalte Paula det, og hun sa det samme, og jeg var glad for å høre det fra henne, sier Tsitsipas.

– Våre sinn er på samme bølgelengde, det er en åndelig forbindelse, fortsetter grekeren.

Eksens stikk

En som ikke ser ut til å sette pris på parets åpenhet er Badosas ekskjæreste Juan Betancourt.

Han la ut et bilde av seg selv på Instagram, som er blitt tolket som et stikk mot turtelduene.

– Hva vil du vite? Jeg lever det, jeg publiserer det ikke, skriver Betancourt, som er skuespiller og modell.

– Sjeldent

Det bryr neppe «Tsitsidosa» seg om.

– Jeg er selv en privat person, jeg ønsket ikke å dele for mye om meg selv i sosiale medier. Jeg følte bare aldri at det var nødvendig, spesielt i forhold som dette. Men det er så mye morsommere enn det føles feil. Jeg vil ikke påtvinge meg, men jeg skulle ønske flere følte det slik. Jeg ønsker ikke å reklamere for det, men på samme tid ønsker jeg å inspirere folk, sier Tsitsipas, som er ranket som nummer fem i verden.

Det finnes i alle fall ingen tvil i verden om at han er hodestups forelsket i spanske Badosa, som i fjor var verdenstoer, men som har falt til 34. plass etter å ha vært skadeforfulgt denne sesongen.

– Vi har det så gøy, og har så gode vibber sammen, vi er så ærlige og åpne og bare oss selv med hverandre. Dette er så sjeldent å finne!

Se mer «Tsitsidosa» her: