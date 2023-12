Stjernen steiler: – Hvorfor?

Den amerikanske turneren Olivia Dunne (21) har over 12 millioner følgere på TikTok og Instagram, og er en av de fremste sosiale medier-fenomenene innenfor idrettens verden.

LSU-turneren har imidlertid merket at engasjementet rundt videoene hennes har dalt kraftig.

Nettsiden «OutKick» påpeker at hennes siste videoer ikke har nådd én million visninger – noe som de fleste av videoene hennes har generert enkelt tidligere.

Trenden får 21-åringen til å reagere.

– Hvorfor er jeg «shadow banned?, spør hun på TikTok, gjengitt av New York Post.

Begrepet kan oversettes til «skygge-blokkert».

Enkelt forklart betyr det at man kan publisere innlegg på plattformen, men at rekkevidden det når, er kraftig redusert.

New York Post skriver at det er uvisst hvorvidt Dunne er et offer for et målrettet grep fra TikTok-plattformen, eller om det bare er en algoritmeendring.



Saken er også omtalt i Expressen.

Tidligere i år opplevde Dunne en annen bisarr opplevelse da TikTok-brukeren hennes forsvant i en liten periode.

Den enorme oppmerksomheten turneren har opplevd det siste året har satt sitt inntrykk på Dunne.

21-åringen har fortalt at hun kun tar skoletimer digitalt.

– Jeg elsker å bli kjent med mennesker som følger meg og det jeg gjør. Jeg prøver alltid å si hei til personer som gjenkjenner meg når jeg er ute i offentligheten og blir med på bilder, sa hun, men erkjente:

– Det siste året har vært litt sykt.