Stjerne til angrep på egen landslagssjef

– Jeg er svært skuffet, skriver stjernekeeperen på Instagram.



Belgia-profilen har forlatt landslagstroppen før EM-kvalifiseringskampen mot Estland.

– Det er ikke første eller siste gang at jeg snakker med en trener om et problem i garderoben, men det er første gang at noen deler dette offentlig, skriver Courtois.



Slår tilbake mot påstander

Courtois, som spilte sin 100. landskamp da det ble 1-1 mot Østerrike lørdag, skulle vært kaptein i Kevin De Bruynes fravær mot Estland tirsdag. Slik blir det ikke.

– Jeg er fortsatt litt sjokkert over dette. Jeg fortalte (spillerne) at Thibaut forlot troppen fordi han ble fornærmet over at han ikke var kaptein mot Østerrike, sa landslagssjef Domenico Tedesco til VTM Nieuws mandag.

Dette slår Courtois nå knallhardt tilbake på.

– Det treneren sier passer ikke med det som er sant, skriver keeperen.

– Jeg er overrasket over å høre landslagssjefens pressekonferanse hvor han fortalte en subjektiv versjon av en samtale vi hadde etter kampen mot Østerrike, skriver han.

Mandag kveld får belgieren støtte fra forloveden Mishel Gerzig etter utbruddet.

– Den sterkeste personen jeg kjenner. Jeg er så stolt av deg, skriver modellen på Instagram.

FORLOVET: Thibaut Courtois og Mishel Gerzig. Foto: YVES HERMAN

Mener at Courtouis lyver

Het Laatste Nieuws skriver at Courtois skal ha vært skuffet over både lagkameratens innsats og over at han ikke fikk være kaptein da han rundet 100 landskamper.

– Jeg ønsker å gjøre det tydelig at jeg ikke har hatt noen diskusjoner på dette teamet med noen av mine lagkamerater, som har blitt hevdet, svarer keeperen.

Ifølge belgiske medier dukket ikke stjernekeeperen opp da troppen skulle samles i Tubize søndag kveld foran avreisen til Tallinn.

Real Madrid-stjernens far Thierry benekter at det skal ligge en krangel bak målvaktens fravær. Han hevder at sønnen har fått tillatelse til å stå over Estland-kampen som følge av en betennelse i kneet. Det skriver også sønnen selv mandag.

Thierry Courtois sier til Footnews at sønnen skal ha klarert dette med det belgiske landslagets medisinske støtteapparat.

Landslagssjef Tedesco hevder på sin side at keeperen ikke er skadd. Belgiske medier har for lengst døpt situasjonen til «Courtoisgate».

– Jeg kan ikke beskrive hvor høyt jeg verdsetter ham. På lørdag hadde jeg en samtale med Romelu (Lukaku) og Thibaut om kapteinsrollen. Mot Østerrike skulle det være Lukaku, og mot Estland får Thibaut æren. Det er viktig for oss at han føler seg verdsatt, uttalte landslagssjef Tedesco lørdag kveld.

Det er ventet at Strasbourg-keeper Matz Sels tar Courtois plass i målet tirsdag.