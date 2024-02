Stjerne mot sin vilje: – Jeg var ikke så veldig glad i det

LANGT UNNA RAMPELYSET: Tora Berger trives svært godt i sin mer anonyme tilværelse som lærer på Meråker videregående skole. Foto: Per Atle Karlsen / TV2



En småkjølig februardag i 2013 sendes Tora Berger ut på den siste etappen under VM-stafetten i Nove Mesto.

40 sekunder bak teten. En motbakke for de fleste, en fartshump for «Lesja-ekspressen».

Et par skytinger og noen kilometer senere hadde den suverene ankerkvinnen gått Norge inn til sitt første stafettgull på kvinnesiden på ni år.

– Det begynner å bli ganske mange år siden. Jeg var storfornøyd den dagen jeg la opp, med karrieren min. Jeg er veldig glad for at jeg turte å satse på skiskyting og følge drømmene mine den gangen. Så er jeg veldig fornøyd med det livet jeg har nå, smiler Tora Berger til TV 2.

Noen dager etter stafettgullet ble Berger historisk som den første utøveren til å ta seks medaljer i et og samme VM.



HISTORISK MEDALJEFANGST: Sølv, gull, gull, gull, gull, sølv for Tora Berger under VM i Nove Mesto i 2013.

Elleve år etter bragden i Tsjekkia er VM tilbake i den tradisjonsrike byen. Tora Berger er på sin side langt unna rampelyset. Nærmere bestemt 2100 kilometer nordover, i skibygda Meråker.

Fra mester til læremester

Fem rett ned, to OL-gull og åtte VM-gull er nå byttet ut med familieliv, lærertilværelse og strikking for 42-åringen fra Ringerike.

Akkurat det lever hun godt med.

MERÅKER HUSFLIDSLAG: På en skjerm i kantina på Meråker vidergående skolen inviteres elevene til kveldsstrikking, ledet av Tora Berger. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

– Ja, jeg synes det er godt at jeg begynner å bli litt mer anonym på gata, kan man si. At jeg kan gå inn på en butikk uten at noen skal ha en selfie eller en signatur. Det begynner å bli sjeldnere og sjeldnere, humrer Berger og fortsetter:

– Nå har jeg faktisk tid når noen spør, så nå kan jeg faktisk svare ja. Jeg ble jo veldig god til å overse eller overhøre da jeg hørte noen rope navne mitt.



TV 2 møter den norske skiskytter-legenden på Meråker videregående skole i Trøndelag. Der har den gamle mesteren nå blitt læremester.

PÅ VEGGEN: Den gamle, olympiske mesteren pryder mang en vegg inne på Meråker videregående skole. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

– Jeg trives egentlig veldig godt med det. I dag er det 23 skiskyttere her, og så underviser jeg litt i idrettsfag i tillegg.



I tillegg til fulltidsjobb som lærer, er det også full fart på hjemmebane for familien Berger-Teveldal. Det sørger Aleksander (8) og Mikkel (6) for.

– Det er stressende nok. Jeg har to, små gutter på hjemmebane, en firbeint og en gubbe. Det går i ett, egentlig. Det er hjem fra jobb, hive i ungene mat og så er det så vidt du rekker å sluke det før ungene skal på en aktivitet. Du får ikke tid til å tenke så mye, ler Berger.



Stjerne mot sin vilje

Tid til å tenke ble det heller ikke mye av som aktiv utøver. I 2010 ble hun den første, norske skiskytteren på kvinnesiden til å vinne OL-gull, da hun vant normaldistansen i Vancouver.

Siden den gang ble Berger for alvor hele Norges gullkalv. Mediene, fansen, mannen på gata – alle ville ha en bit av «Lesja-ekspressen».

– Jeg var ikke så veldig glad i det. Jeg syntes det var veldig artig å drive med skiskyting, og så var dette en del av det. Det tok mye energi. Jeg ble veldig sliten av det. Det var liksom ikke en situasjon som jeg var komfortabel i og da kostet det enda mer også, forklarer Berger.



I SENTRUM: «Alle» ville ha en bit av Tora Berger. Det kostet tidvis mer enn det smakte for hovedpersonen selv. Foto: Niklas Larsson / BILDBYRÅN

– Hva var det med det du ikke likte?

– Jeg vet ikke. Jeg syntes kanskje det var litt ubehagelig å sitte å prate om meg selv og mine prestasjoner. Det var kanskje det jeg syntes var litt ekkelt på et vis, innrømmer 42-åringen.



Etter karrieren inntok Berger en mer anonym tilværelse.

– Jeg visste egentlig ikke hvem jeg var etter jeg la opp. Jeg måtte prøve å finne ut hvem jeg var på nytt. Når du kommer inn i morsrollen faller det kanskje litt naturlig.



– Det er ikke så kult

Nå lever den tidligere skiskytterdronningen et langt roligere liv, innerst i Trøndelag. Langt unna forventningspress og pressekonferanser.

I RO OG MAK: Tora Berger får stort sett gå i fred i gangene på Meråker videregående skole. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

– Det er veldig godt å ikke gå disse konkurransene lenger. Det var veldig artig å gå dem, men nå vet jeg at jeg ikke er i form på det samme viset. Det er ikke like artig å stille til start når du vet at formen er ti ganger dårligere. Det er veldig artig med disse jentene som begynner å prestere på et så bra nivå, sier Berger.



Under VM i Nove Mesto er det nå Juni Arnekleiv, Karoline Knotten, Marit Ishol Skogan og Ingrid Landmark Tandrevold som skal forsvare Norges ære på kvinnesiden.

– De begynner vel etter hvert å føle litt på den spenninga, men jeg håper de har den roen og tryggheten på det de skal igjennom. De gleder seg sikkert litt og så er de sikkert litt spente, vil jeg tro, sier Berger.



JUBEL: Norge begynte medaljesankingen i Nove Mesto allerede i første øvelse. Foto: Michael Allen / TV 2

– Hvordan anser du medaljesjansene i VM?

– Skyhøye. Farlig høye, vil jeg nesten si. Jeg håper selvfølgelig på norsk gull, men at det blir en kamp med noen utlendinger sånn at det ikke bare blir tapetsert med norsk, selv om det hadde vært kult det òg. Det er ikke så kult om det bare er nordmenn. Det må være noen utlendinger å kjempe litt mot, for sporten sin del.

– Født uten konkurranseinstinkt

Selv skal Berger prøve å følge litt med på mesterskapet mellom slagene.

Men noe TV-fri blir det neppe på hennes elever under VM.

FEM RETT NED: Hun demonstrerer som oftest fem rett ned når hun viser elevene hvordan det skal gjøres på standplass. Foto: Per Atle Karlsen

– Jeg håper de har lyst til å ut å gå på ski. De kan gjerne sette seg ned og få litt inspirasjon, men ikke i timene. Det får de ikke lov til. Under OL fikk de se én distanse. Da var jeg snill. Men det var litt egeninteresse, ler Berger.

Samtidig som hun utdanner morgendagens skiskyttere, kan 42-åringen også avsløre at eldstemann, Aleksander, skal begynne på skiskytterskole.

Om det blir en ny medaljesanker fra familien Berger, er mamma imidlertid litt usikker på.

GODT HUMØR: Tora Berger må le litt når hun snakker om konkurranseinstinktet til sønnen Aleksander. Foto: Per Atle Karlsen / TV2

– Jeg tror han er født uten konkurranseinstinkt, ler Berger, før hun fortsetter:

– Vi får se hvordan det går. Han har det sikkert i seg en plass, men det er ikke så ofte mora har sett det. Men det er litt behagelig også. Alt trenger ikke være konkurranse hele tiden, avslutter hun med et smil.